02.05.2019 h 15:54 commenti

Nuova viabilità di Maliseti, partito il cantiere. Bartolozzi (Pd): “Entro inizio del 2020 sarà tutto a regime”

Sarà realizzata una pista ciclopedonale lungo viale Marzabotto e via Coppola e una nuova rotatoria. I lavori avranno un costo di 400 mila euro

Sono iniziati questa mattina, 2 maggio, i lavori al cantiere per la nuova viabilità di Maliseti. L'intervento prevede la realizzazione della pista ciclopedonale sul lato nord di viale Marzabotto per una lunghezza di circa 250 metri, che si prolungherà anche in via Coppola per altri 100 metri. Sarà realizzata anche una rotatoria tra viale Marzabotto e via Fosse Ardeatine per alleggerire il traffico. Il costo dei lavori è di 400 mila euro.

“Fino a quando i cittadini non vedono le ruspe, non credono: questa mattina la ruspa c’era e il cartello di inizio lavori è stato posizionato - afferma la candidata al consiglio comunale, e consigliera uscente, Elena Bartolozzi -. Come consigliera comunale e soprattutto come cittadina sono veramente soddisfatta delle attenzioni che questa amministrazione ha avuto per la nostra frazione”.

“I lavori - spiega la Bartolozzi - sono iniziati dalla realizzazione della rotonda all’incrocio tra via Fosse Ardeatine e via Marzabotto, la pista ciclo-pedonale che dai giardini adiacenti la scuola dell’infanzia di via Cefalonia percorrerà l’ultimo tratto di via Coppola, tutta via Marzabotto e poi proseguirà fino alla rotonda di via Liliana Rossi dove è in programma il proseguimento fino al centro. Questo lotto prevede anche la riqualificazione di via Marzabotto con vialetto alberato che separa la pista ciclo-pedonale dalla sede stradale. Seguiranno poi i lavori del lotto 1 per la realizzazione di una nuova strada da via Mozza dei Gelli (zona industriale) a via Liliana Rossi nella quale confluirà via Marzabotto. I tempi di realizzazione sono piuttosto brevi, al massimo all’inizio del 2020. Il mio lavoro non finisce qui, in caso rielezione continuerò a seguire i lavori passo dopo passo e a tenere informata la cittadinanza come fatto in questi anni”.