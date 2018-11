20.11.2018 h 17:22 commenti

Nuova viabilità di Maliseti, approvato il progetto definitivo del secondo lotto

Sarà realizzata una pista ciclopedonale lungo viale Marzabotto e via Coppola e una nuova rotatoria con n investimento di 400mila euro.

I lavori, per un costo totale di 400mila euro andranno a gara entro la fine dell'anno. L'inizio del cantiere è calendarizzato per la prossima primavera. L'intervento prevede la realizzazione della pista ciclopedonale sul lato nord di viale Marzabotto per una lunghezza di circa 250 metri, che si prolungherà anche in via Coppola per altri 100 metri. Sarà realizzata anche una rotatoria tra viale Marzabotto e via Fosse Ardeatine per alleggerire il traffico.

"Si tratta del completamento e miglioramento di un intervento importante, condiviso e richiesto da tempo dai cittadini di Maliseti - afferma l'assessore alla mobilità Filippo Alessi -. Questo secondo lotto va a completare così la viabilità oggetto del primo lotto, il cui cantiere dovrebbe concretizzarsi anche lui a primavera, e che permetterà di alleggerire il traffico nella zona".