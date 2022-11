15.11.2022 h 14:31 commenti

Una strada sarà intitolata al balio e alla balia di Malaparte e una al partigiano Moradei

Nuova toponomastica: via Eugenia e Milziade Baldi sarà a Galceti, mentre la seconda via a Maliseti. Tra le altre intitolazioni anche un piazzale in ricordo di Tina Anselmi

Una strada intitolata a Eugenia e Milziade Baldi, che hanno tenuto a balia Curzio Malaparte, una al partigiano Dafini Moradei, per rimanere nell'ambito della storia locale, e un piazzale a Tina Anselmi se si fa riferimento a quello nazionale.

La nuova toponomastica è stata approvata dalla seduta di giunta che ha deciso di intitolare alla "seconda famiglia" dello scrittore pratese il tratto di strada fra via Lungo la Bardena, la ciclabile Aldo Bini, il torrente Bardena e via Curzio Malaparte per rimarcare un legame che è stato forte durante la vita. Al partigiano Moradei, invece, sarà intitolato l'ultimo tratto di via Maliseti dal Palasport fino alla rotatoria con via Melis, mentre alla prima donna che ha ricoperto la carica di ministro della Repubblica sarà dedicato il piazzale tra via Cava e via di Vittorio, a San Giusto.

Le nuove piazze e strade che saranno costruire potranno essere intitolate a Renzo Marchi primo presidente dell'ordine dei commercialisti di Prato, all'architetto Silvestro Bardazzi, all'imprenditore tessile Enrico Befani e al matematico Alan Turing.