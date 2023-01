26.01.2023 h 14:29 commenti

Nuova strumentazione per l'ospedale Santo Stefano grazie alla generosità di una cittadina

La fondazione Sandro Pitigliani, attraverso l'eredità della signora Gianna Borgioli, ha donato l’apparecchiatura software Mim Maestro e strumenti per radiofarmacie alla Struttura complessa di Medicina nucleare

Gestire ed elaborare delle immagini cliniche nel campo della medicina nucleare, della radioterapia

oncologica, della radiologia, della radiologia interventistica, dell'urologia, dell'imaging molecolare, del neuroimaging e dell'imaging cardiaco. Queste le caratteristiche del Mim Maestro, il software donato dalla fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, attraverso la generosa eredità della signora Gianna Borgioli, alla Struttura complessa di Medicina nucleare di Prato diretta dal dottor Stelvio Sestini.

Lo strumento consente di analizzare le immagini rendendo molto più agevole l’individuazione delle lesioni tumorali, permettendo la fusione tra le immagini morfologiche e quelle funzionali. La postazione installata presso la Medicina nucleare funge anche da hub per la condivisione delle immagini metaboliche necessarie alla pianificazione dei trattamenti radioterapici in tutte le strutture di radioterapia della Asl Toscana centro. In questo modo il paziente potrà così beneficiare delle informazioni che l’imaging avanzato può fornire, condivise in una piattaforma unificata accessibile a tutti i professionisti collegati. Il software installato è indicato come uno strumento importante verso la medicina di precisione che oggi determina un miglioramento sia dal punto di vista dell’efficacia che da quello della sicurezza dei trattamenti.

Grazie alla generosità della signora Gianna Borgioli e della sua famiglia, oggi è possibile beneficiare di questa strumentazione, vero tesoro per i progetti innovativi legati alla ricerca e alla cura contro il cancro sempre nel segno della multidisciplinarietà.

Alla cerimonia di presentazione ufficiale sono intervenuti per la fondazione Sandro Pitigliani Giovannella Pitigliani, per la Asl Toscana centro il direttore sanitario dell’ospedale Santo Stefano Sara Melani, e il dottor Sestini.

Presenti alla cerimonia i familiari della signora Gianna Borgioli: Piera Marta Magni, Margherita Secchi, Federico Iacobacci, Antonino Iacobacci. Commosso il ricordo della cugina Cristina Bernardi: “ Anche se sono triste per la sua perdita, sono allo stesso tempo felice e orgogliosa della donazione che ha fatto la nostra Gianna e spero che possa aiutare tante persone”











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus