Nuova segreteria per il Pd: ecco la squadra che affiancherà il segretario Bosi

L'ex assessore Filippo Alessi si occuperà di urbanistica e politiche ambientali mentre l'area della tutela del territorio e dell'assetto idrogeologico sarà seguita dall'ex sindaco di Poggio Marco Martini

In vista del lavoro dei prossimi mesi, durante l'ultima assemblea provinciale del Partito Democratico, il segretario Gabriele Bosi ha comunicato la nuova squadra che comporrà la segreteria.

"La precedente segreteria aveva il compito di vincere le elezioni amministrative in tutti i comuni che andavano al voto nel 2019", commenta Bosi. "Ora che abbiamo raggiunto l'obiettivo ho ritenuto necessario riorganizzare la squadra, utilizzando una modalità diversa e inclusiva, impostata per lavorare soprattutto sui temi". Nella nuova segreteria sono confermati la responsabile della comunicazione Linda Pieragnoli e il consigliere regionale Nicola Ciolini, con delega ai rapporti istituzionali. Un nuovo ingresso è invece quello di Lorenzo Tinagli, neoeletto consigliere comunale, che ricoprirà il ruolo di responsabile organizzazione del partito.

La nuova impostazione dell'esecutivo prevede la nomina di responsabili di aree tematiche, che avranno il compito di creare nuovi forum aperti a iscritti, simpatizzanti ma anche a saperi esperti e tutti coloro che vorranno dare un contributo per elaborare idee e progetti da realizzare sul territorio.

"Immaginiamo un percorso ampio e partecipato", dichiara Bosi, "che si attivi a partire dal nostro programma per le elezioni regionali del 2020".

Nella nuova squadra si occuperà di immigrazione e politiche sociali la Consigliera comunale Silvia Norcia; Alessandro Giorni, dirigente scolastico, seguirà le politiche per l'istruzione. Filippo Alessi, ex assessore della prima Giunta Biffoni, si occuperà di urbanistica e politiche ambientali; Andrea Ghetti di lavoro e sviluppo economico; Rossella De Masi, già assessore a Montemurlo, di partecipazione e coprogettazione. Il medico Filippo Risaliti di occuperà di sanità e Filippo Barni di sport. Marco Martini, già sindaco di Poggio a Caiano, seguirà l'area della tutela del territorio e dell'assetto idrogeologico. Francesca Bolognesi, iscritta a Vernio, seguirà invece la cultura e il turismo. I forum saranno coordinati da Serena Tropepe. Due incarichi specifici saranno affidati a Roberto Mennini, che avrà il compito di riprendere il lavoro dei volontari del porta a porta che si sono impegnati durante l'ultima campagna elettorale e a Luca Roti, che terrà i rapporti con l'associazionismo pratese.

A questi nomi si aggiungono i membri di diritto per la funzione. Si tratta di Filadelfo Spinella, tesoriere, Marco Sapia, capogruppo in Consiglio comunale, Paola Tassi, capogruppo in Provincia, Luana Bracone, coordinatrice delle donne democratiche e Marco Biagioni, segretario dei Giovani democratici.