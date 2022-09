22.09.2022 h 16:44 commenti

Nuova sede per la Bottega del Nendi, dove lavorano commessi con disabilità

Il negozio è sempre in via Mazzini, ma in locali più grandi. Sono tre i dipendenti che gestiscono il negozio grazie alle borse lavoro gestite dall'Asl. Il progetto è nato per aiutare le famiglie e dare opportunità occupazionali

Nuova sede per la Bottega del Nendi, il negozio dove i commessi sono ragazzi affetti da varie forme di disabilità.

Un trasloco di pochi metri, sempre in via Mazzini, che però comporta locali più grandi e meglio organizzati per continuare a vendere oggettistica e abbigliamento regalato da privati o aziende che chiudono. Tra gli scaffali si possono trovare oggetti di artigianato, vestiti usati, accessori per la casa , scarpe, borse, libri. Il ricavato delle vendite viene destinato a progetti educativi per i ragazzi.

Un progetto nato nel 1990 dall'associazione “Genitori insieme a Nendi”, per aiutare le famiglie ma soprattutto per dare un'opportunità lavorativa ai ragazzi. Oggi nella sede di via Mazzini lavorano tre commessi Chiara, Daniele e Claudia con borse di inserimento lavorativo gestiti da Asl. All'inaugurazione, oltre al sindaco Matteo Biffoni,e a quello di Vaiano Primo Bosi, anche l'illustratore Niccolò Storai e l'assessore alla cultura Simone Mangani.

Edizioni locali collegate: Prato

