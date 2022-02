08.02.2022 h 14:24 commenti

Nuova sede, nell'ex palazzo della Misericordia, per l'ufficio scolastico e la polizia provinciale

Con l'abbattimento della vecchia Fil per creare nuove aule al Copernico, l'ex provveditorato agli studi, che ne occupa una parte, sarà trasferito in via del Seminario

aa

ll cantiere per la realizzazione dei nuovi spazi del Copernico riguarda anche l'ufficio scolastico provinciale che, insieme a una parte delle aule del liceo è ospitato in viale Borgo Valsugana.Se i ragazzi troveranno un'ospitalità temporanea per poi tornare nella loro scuola, i dipendenti dell'ex provveditorato si trasferiranno nei locali della ex sede della Misericordia in via del Seminario.L'edificio è di proprietà della Provincia che lo ha destinato ad essere trasformato in uno studentato, nella sede della Provinciale e dell'ufficio scolastico. L'incarico per la progettazione è già stato assegnato a dicembre e si procederà per lotti a secondo della destinazione, con priorità all'ufficio scolastico che, dal prossimo anno potrebbe non avrà più uno spazio.