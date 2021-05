17.05.2021 h 17:54 commenti

Nuova sede per il Mercatino della solidarietà della Croce Rossa

Inaugurati locali in via dei Tintori 10, in vendita capi di abbigliamento e bigiotteria regalata dalle aziende del territorio. Apertura anche durante la mattina, i ricavi servono per finanziare i progetti sociali

Grazie ad un lascito, la Croce Rossa Italiana di Prato ha potuto acquistare un nuovo locale per il mercatino della solidarietà, che ieri 17 maggio, è stato inaugurato in via dei Tintori 10. Cambio sede, ma con le stesse finalità: finanziare i progetti sociali, in particolare quello dell'acquisto di medicine e di occhiali per le le famiglie in difficoltà. All' interno, vestiti, borse e bigiotteria nuovi che sono state donate da aziende del territorio e boutique. A gestire il punto vendita due volontarie che hanno dato la disponibilità a tenere aperto la mattina dalle 9 alle 12,30 oltre che il pomeriggio, l'orario è il medesimo di piazza del Pesce dalle 15,30 alle 19,30.

