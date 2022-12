22.12.2022 h 14:18 commenti

Nuova sede per il Centro di Prevenzione Oncologica “Eliana Martini”

Si trasferisce in via Galcianese 93/12 e sarà pienamente funzionante a partire dal 9 gennaio. Dal 23 dicembre al 6 gennaio la vecchia sede di Porta a Leone resterà chiusa

Il Centro di Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” si trasferisce nella nuova sede di via Galcianese 93/12 . Dal 23 dicembre al 6 gennaio la vecchia sede di Porta a Leone resterà chiusa per consentire le operazioni di trasferimento. Durante il periodo di chiusura, tutte le attività programmate saranno effettuate in altre sedi. Gli operatori contatteranno telefonicamente i cittadini che hanno un appuntamento. La segreteria resterà comunque sempre attiva. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0574 805054. Dal 9 gennaio la nuova sede sarà pienamente operativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus