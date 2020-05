25.05.2020 h 10:07 commenti

Nuova sede per Fuori di Pizza, Fdi sostiene la richiesta degli spazi al Chersoni

Pangea chiede un'area al campo di Iolo per trasferire le attività. Il senatore La Pietra: "Le richieste degli utenti devono essere sostenute da maggioranza e opposizione, per poter fare continuare questa importante esperienza"

La richiesta dell'associazione Pangea all'amministrazione comunale per utilizzare gli spazi dell'area dei campi di rugby di Iolo per portare avanti i progetti e le attività iniziate ( leggi ), sarà sostenuta anche da Fratelli d'Italia. "Ci facciamo portavoce dei bisogni dell'associazione – ha spiegato il coordinatore senatore- non vogliamo mettere la bandierina politica a questa iniziativa, ma soltanto aiutare Pangea a trovare lo spazio per le attività. Questo è il posto ideale che può dare continuità al connubio nato con Aurora".I soci utenti, infatti, chiedono di poter utilizzare una parte dei quattro ettari di spazio per allestire una tensotruttura o un capannone dove fare incontri e riunioni. "Abbiamo bisogno di un luogo dove ritrovarci – spiegavice presidente Pangea – al di là della pizzeria. Vogliamo incrementare la nostra attività con nuovi progetti con una club house. Il luogo dove dovrà sorgere se sullo spazio per allestito o nel campo a lato non ha importanza, basta che ci venga dato. Sarà a nostro carico la realizzazione del prefabbricato che gestiremo come abbiamo sempre fatto a San paolo."Fratelli d'Italia è quindi disposta a trovare un'intesa con gli altri partiti d'opposizione e la maggioranza. "Diamo tempo un mese all'amministrazione per trovare una soluzione che noi sosterremo perchè questi ragazzi non possono perdere altro tempo – ha spiegato il capogruppo- l'unica cosa che non accetteremo sarà la proposta di un bando perchè i tempi sarebbero troppo lunghi".