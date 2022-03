08.03.2022 h 14:47 commenti

Nuova sede del Livi: scelta la collocazione, il progetto di fattibilità pronto entro l'anno

L'edificio, candidato nei bandi del Miur, dovrebbe sorgere in via Galcianese nel terreno che la scuola edile ha recentemente venduto a privati. Si aspetta il parere del Comune

Il progetto di fattibilità della nuova sede del Livi verrà messo a bando entro il 2022, se il Comune darà il nulla osta sorgerà in via Galcianese, nel terreno dell'ex Scuola edile recentemente venduto ( leggi ). Il progetto è già stato presentato nel 2021 nel bando indetto dal Miur, per un valore complessivo di 23milioni. "Tocca al Comune - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia ai ragazzi riuniti in occasione della tappa pratese di GiovaniSi- individuare il luogo dove sorgerà una scuola. La nostra proposta è in via Galcianese ma il terreno ha bisogno di bonifiche e quindi aspettiamo il via libero. Se così fosse possiamo procedere con i successivi steep".

Intanto sono ripartiti i lavori per la realizzazione della scuola di legno nel polo di via Galcianese bloccati da Arpat dopo il ritrovo di scarti tessili al momento dell'apertura del cantiere. Novità anche per il Dagomari, che il prossimo anno potrebbe non avere più a disposizione le aule del centro Ventrone. "Anche in questo caso - ha spiegato Puggelli - stiamo aspettando di capire se i locali, che sono di proprietà del comune di Prato, servono all' amministrazione, oppure possono rimanere in dotazione alla Provincia". L'assesore all'istruzione Ilaria Santi specifica che "Non verranno toccati i locali destinati al Dagomari, eventualmente la segreteria dell'IC don Milani sarà trasferita al piano terra".

Confermata la realizzazione della nuova sede del Brunelleschi in via Labriola a Montemurlo ( legg i) , mentre per l'assegnazione dell' ex stella d'Italia si attende che l'ufficio scolastico stabilisca gli organici e le classi effettive per il prossimo anno scolastico.

Durante l'incontro i rappresentanti degli studenti dei vari istituti hanno espresso le criticità delle loro scuole.

Brunelleschi. Ovviamente il problema maggiore è la mancanza degli spazi e la dislocazione su tre sedi diverse. Ragazzi e insegnati chiedono la costruzione di una nuova sede in tempi rapidi.Oltre all'attivazione di una corsa speciale dei bus alle 16,30 orario in cui suona l'ultima campanella.

Livi. Anche per gli studenti di via Marini la mancanza di aule e laboratori è alla priorità delle richieste fatte: non esiste un auditorium dove fare le assemblee e riunirsi, niente sala mensa e pochi laboratori. La scuola, ovviamente non può espandersi visto la sua collocazione, ma secondo gli studenti le "sedi spezzatino" hanno fatto diminuire le iscrizione. Particolare che potrebbe diventare un ostracolo per l' assegnazione dell'ex stella d'Italia .

Rodari. Nonostante la scuola sia tra le più recenti i ragazzi lamentano infiltrazioni nei corridoi della sede centrale e nelle aule del musicale. Serve anche una recinzione esterna per poter utilizzare il giardino al momento della ricreazione

Cicognini (via Baldanzi). Il riscaldamento è un problema che dura da anni, sistematicamente viene riparata la caldaia ma puntualmente si verificano guasti l'anno successivo. Stesso problema anche in palestra dove la temperatura costantemente si aggira intorno ai 4 gradi. Gli alunni chiedono pure di togliere la ghiaia dal cortile interno in modo da essere utilizzata come palestra nella bella stagione ( questo renderebbe meno problematica la convivenza con gli alunni della Malaparte). Tra le richieste il parcheggio gratuito per insegnati e alunni. Puggelli ha ricordato che l'edificio è di proprietà del Comune

Datini. Aule fredde nella succursale, infissi vecchi e bagni in pessime condizioni sono le criticità della scuola di via Reggiana. I ragazzi propongono anche l'installazione di un fontanello in modo da eliminare l'utilizzo delle bottiglie di plastica

Gramsci Keynes. Il cantiere per la nuova scuola ha levato parcheggi per le macchine e quindi gli studenti chiedono di trovare nuove soluzioni. Puggelli ricorda che a poca distanza c'è piazza Abbé Pierre dove il parcheggio è gratuito.

Dagomari. La preoccupazione riguarda il cantiere per la messa in sicurezza antisismica della scuola che durerà anni e prevede a turno che alcune classi frequentino in un'altra sede. Puggelli ha ricordato che la commissione sta valutando le proposte arrivate tramite il bando pubblicato per la messa a disposizione di alcuni edifici da utilizzare come scuole. I lavori comunque partiranno nel 2023.

Marconi. Aule, laboratori e soprattutto un "diritto di prelazione" sulla nuova palestra. "Non ne abbiamo mai avuta una, da sempre dobbiamo spostarci, chiediamo un'attenzione particolare per l'assegnazione dell'orario della nuova palestra in costruzione".

Copernico. Gli studenti sono soddisfatti per l'avvio della costruzione della nuova sede al posto del prefabbricato ex Fil. "Siamo decisamente più fortunati degli altri nostri colleghi, ma chiediamo che i tempi siano brevi. L'ultimo cantiere quello del tratto ha reso inagibile la palestra per sei mesi".

aa