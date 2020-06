11.06.2020 h 15:59 commenti

Nuova rotatoria fra la sr325 a Vaiano: l'inaugurazione entro il prossimo settembre

Procedono i lavori all'intersezione con via del Mulinaccio dopo l'apertura del cantiere lo scorso 18 maggio. Sopralluogo del sindaco Primo Bosi e del presidente della Provincia Francesco Puggelli

Procedono spediti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria fra la sr325 e via del Mulinaccio a Vaiano, all’altezza del supermercato Penny Market. L’intervento riguarda un impegno complessivo di circa 220 mila euro, dei quali 90.000 finanziati dalla Provincia di Prato e circa 110.000 dalla Regione Toscana.

La nuova rotatoria consentirà di regolare il traffico diretto sia verso la zona industriale che quella abitativa, migliorando la sicurezza di un tratto molto trafficato e in passato interessato anche da gravi incidenti.

Il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori risale allo scorso 23 marzo, in pieno lockdown, mentre il 18 maggio è stato consegnato il cantiere alla ditta incaricata. Complessivamente il tempo stimato per l’opera è di 120 giorni quindi “ci auguriamo di poter inaugurare la rotatoria stradale entro settembre”, ha detto il sindaco di Vaiano Primo Bosi.

“La stretta collaborazione inaugurata fra enti - è andato avanti Bosi - ci consente di andare avanti con più velocità. Questo rotatoria rappresenta un progetto importante, che ha vinto il bando strade sicure della Regione ed è solo il primo di una serie di interventi sulla viabilità in arrivo nei prossimi mesi. Siamo soddisfatti anche perché i tempi dell’esecuzione dei lavori e il cronoprogramma sono pienamente rispettati”.

Anche il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli, ha sottolineato l’esigenza di ripartire dopo il periodo di chiusura obbligata: “L’unione fa la forza, soprattutto in questa fase post emergenza Coronavirus. Il nostro Paese ha bisogno di tornare a correre e stiamo dimostrando che si può fare. Insieme ai sindaci della Provincia abbiamo deciso di individuare una nuova modalità di lavoro: all’interno del bilancio è stato stanziato un fondo specifico per gli investimenti sul territorio, in modo da rafforzare la collaborazione, accelerare i cantieri e la nostra forza progettuale: un’azione sinergica che sta portando risultati concreti. La sr325 è un’arteria decisiva del territorio: continuano senza sosti gli interventi per la sicurezza e una mobilità migliore”.