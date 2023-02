11.02.2023 h 16:42 commenti

Nuova pista Peretola, in Consiglio comunale tutti contrari ma non c'è unanimità sulle azioni da mettere in campo

L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza per ribadire la propria contrarietà all'opera, non ha ottenuto l'appoggio delle opposizioni a cui è stata bocciata la proposta di una manifestazione davanti alla sede della Regione

Tutti i partiti rappresentati in Consiglio comunale a Prato si dichiarano contrari al nuovo progetto di ampliamento dell’aeroporto di Peretola, ma poi non riescono a tradurre questa impostazione omogenea in un atto unanime. Così, giovedì scorso, l’opposizione non ha votato il documento presentato dalla maggioranza, e la maggioranza ha bocciato la proposta arrivata dai banchi del centrodestra, di dare vita a una manifestazione di protesta sotto il palazzo della Regione, favorevole alla nuova ipotesi di pista, più corta e parzialmente corretta nell’orientamento rispetto alla precedente bocciata da Tar e Consiglio di Stato.

Ad aprire le “danze” sono stati i gruppi consiliari di maggioranza che hanno portato in aula un ordine del giorno per ribadire il proprio no: “Cambia il progetto, ma non cambia la sostanza. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2020, che era molto chiara sul punto, e ha portato argomentazioni di merito incontrovertibili sull’impatto negativo dell’aeroporto a livello ambientale e di sostenibilità, non ci saremmo mai aspettati una riapertura del “caso Peretola” - dichiara la consigliera del Pd Matilde Rosati. - Il nuovo Masterplan prevede, essenzialmente, un nuovo tracciato di pista ma l’impatto ambientale, tuttavia, non cambia. La pista, per come sarà collocata, andrà ad occupare le zone del Parco della Piana, tutte dichiarate protette, impattando negativamente su di esse. Inoltre gli aerei andranno a sorvolare i centri abitati delle nostre frazioni – delle zone comprese tra Iolo, San Giusto, Cafaggio-Fontanelle e San Giorgio – a bassissima quota. La duna di terra prevista per schermare dai rumori interferisce con l’implementamento del polo scientifico di Sesto Fiorentino, uno dei maggiori centri di sviluppo e ricerca del nostro territorio”.

Per questo, nell’ordine del giorno, i gruppi consiliari di maggioranza auspicano che vengano attribuiti ruoli diversi agli aeroporti di Firenze e Pisa, e che sia quest’ultimo a essere confermato aeroporto di scalo intercontinentale, da valorizzare con adeguati investimenti, anche in termini di reperimento di nuove risorse umane, per creare, dunque, nuove opportunità di lavoro. Allo stesso tempo il documento chiede espressamente l’istituzione di un collegamento diretto, efficiente e veloce tra la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e quella di Pisa, che coinvolga la tratta Prato-Pistoia-Lucca e di reindirizzare le risorse pubbliche – già a suo tempo stanziate per la realizzazione della nuova pista di Peretola e che dovrebbero essere utilizzate per la realizzazione del nuovo progetto di ampliamento – verso interventi infrastrutturali necessari al territorio, in accordo con la Regione e i Comuni dell’area, come l’efficientamento dei collegamenti su gomma e ferroviari della Toscana e la realizzazione della tramvia Prato-Firenze Peretola; il tutto nell’ottica di realizzare un nuovo modello di mobilità sostenibile.

L’atto è stato approvato con i voti della sola maggioranza fatta eccezione per Silvia Norcia, indipendente dopo l’uscita da Demos, che si è astenuta: “Continuare a portare avanti la discussione in termini di contrapposizione tra posizioni, - spiega - temo possa portare non esiti, o esiti negativi, spostando l'attenzione dal merito della questione, e allontanandoci dalle questioni di cui più abbiamo necessità, in primis, quello di inserire la discussione in un dibattito complessivo sullo sviluppo delle infrastrutture che immaginiamo per la piana. Al momento vedo solo percorsi che abbiamo lasciato indietro: mentre Firenze ha presentato i prossimi cantieri per la tramvia, prevedendo il collegamento con sesto e campi Bisenzio, del tratto verso Prato si dice che verrà finanziato forse attraversò i fondi pnrr che avanzeranno da progetti non realizzati, segno evidente dell'errore nel non aver saputo individuare le priorità per i nostri territori. Prato, in quanto città di transito tra Pistoia e Firenze, si faccia portavoce nel cambio di passo di cui abbiamo bisogno per lo sviluppo di un progetto di infrastrutture condiviso per la piana”.

Durissimo il Movimento 5 Stelle contro l’assenza in Consiglio del sindaco Matteo Biffoni, dimostrazione secondo i Pentastellati, di una posizione ambigua sul nuovo progetto, mentre il centrodestra, attraverso il consigliere Mirko Lafranceschina, ha “messo alla prova” il Pd e il resto della maggioranza proponendo una manifestazione unitaria sotto le finestre dell’ufficio del governatore toscano Giani con gonfalone e sindaco in fascia tricolore. Proposta bocciata dalla maggioranza.





