Nuova piazza San Domenico, questionari online e a marzo arriva il primo mercatino

Il 9 marzo la Fieruncola di Primavera si sposta nella piazza e sarà dedicata all'artigianato femminile, il 29 gennaio un incontro con Autolinee Toscane. Tra le nuove proposte anche un passaggio pedonale fra via San Vincenzo e il vicolo del Tignoso

Il percorso partecipativo per la nuova piazza San Domenico è entrato nel vivo, sono online (sulla pagina Facebbok del Comitato) i questionari per i residenti e il 29 gennaio ci sarà un incontro con i vertici di At e gli assessori Sbolgi Squittieri e Leoni. Infine il 9 marzo la Fieruncola di primavera, che generalmente si teneva in piazza delle Bigonce, si trasferisce in San Domenico e sarà completamente dedicata all'artigianato femminile. L'idea è di ospitare ogni mese un piccolo mercatino "Mani in piazza" e declinarlo su vari temi.

"Dopo l'incontro di dicembre - fanno sapere dal Comitato - abbiamo preparato alcuni quesiti per i residenti oltre a informazioni sulle abitudini abbiamo anche chiesto se sono favorevoli all'estensione della Ztl B e che tipo di nuova piazza vorrebbero scegliendo fra quattro opzioni. Dati importanti quelli che saranno raccolti, nella prospettiva di arrivare a una soluzione la più condivisa possibile". Intanto si prospettano anche altre richieste, come ad esempio quella di aprire il passaggio pedonale da via San Vincenzo al vicolo del Tignoso in modo da offrire un'alternativa all' uso della macchina agli studenti del Conservatorio di San Niccolò, mentre ai vertici di At verrà proposto non solo di utilizzare più bus elettrici in centro, ma anche dove è possibile di modificare il percorso di alcune linee. "Non vogliamo spostare il traffico su via del Seminario - spiegano dal Comitato - ma trovare una soluzione più razionale, ad esempio abbiamo notato che ci sono corse che entrano a porta Pistoiese e escono a porta Leone senza fare fermate, queste potrebbero essere eliminate".

