Nuova Pet alla Medicina nucleare, via ai lavori. Per tre mesi esami a Careggi

Super lavoro con turni serali del reparto pratese per arrivare a questo appuntamento con un bagaglio minimo di arretrato. Il nuovo macchinario garantirà prestazioni più veloci e performanti

Alla Medicina Nucleare del Santo Stefano arriva la nuova Pet (tomografia ad emissione di positroni) che sarà più veloce e performante dell'attuale garantendo così l'aumento del numero di prestazioni di almeno un terzo e esami più precisi grazie a una risoluzione spaziale che consentirà di vedere lesioni fino a 2 millimetri contro i 5 attuali. Una bella novità, finanziata da fondi Pnrr, per l'ospedale di Prato ma che comporterà qualche settimana di disagio per lo smontaggio dell'attuale macchina, l'adeguamento strutturale, il montaggio del nuovo apparecchio, il collaudo e la formazione del personale.

I lavori inizieranno il 3 luglio e si protrarranno fino alla fine di settembre. In questo periodo gli esami Pet saranno effettuati a Careggi, l'unica struttura sanitaria pubblica dell'area metropolitana ad avere la Medicina nucleare oltre al Santo Stefano. Attenzione. Per limitare al massimo i disagi, la presa in carico del paziente resta al reparto pratese. E' il personale della Medicina nucleare di Prato che si occuperà di inserire gli appuntamenti per Careggi e di effettuare gli esame in trasferta con relativa refertazione. Il policlinico fiorentino metterà a disposizione solo gli strumenti diagnostici. L'accordo prevede circa 500 esami Pet ma è un numero che potrà essere variato per garantire il mantenimento della continuità assistenziale. Inoltre l'accordo resterà valido fino a fine anno in caso di ritardi non prevedibili nei lavori. L'Asl Toscana centro ha previsto anche 60 esami con il privato accreditato, ha attivato la rete regionale di medicina nucleare per ridurre, se necessario, i tempi di attesa per alcune tipologie di prestazioni Pet.

A proposito di liste di attesa. Per arrivare all'apertura dei lavori, e quindi al fermo macchina, con un bagaglio minimo di richieste, il personale sanitario della Medicina nucleare pratese ha tenuto un ritmo altissimo con turni serali fino alle 23.30 tutti i giorni della settimana. Un super lavoro guidato dal primario Stelvio Sestini, reso ancora più pesante da una pianta organica ridotta all'osso fatta da sette medici, undici tecnici, sei infermieri, cinque oss e due amministrativi, aiutati da altri quattro di un appalto esterno. Ciò ha consentito di azzerare le liste d’attesa per la Pet cerebrale (125 prestazioni contro le 49 prestazioni del 2022), della Pet Dotatoc e quelle della Pet Psma (77 prestazioni contro 32 prestazioni del 2022), mantenendo costante e contenendo la lista di attesa delle Pet globale corporea con 18F-Fdg con circa 240 esami eseguiti. Al 22 giugno le richieste residue di prestazioni da assegnare per la Pet globale corporea con 18F-Fdg sono state circa 120.





