10.01.2023 h 11:56 commenti

Nuova palazzina ospedale, Mazzetti: "L'Asl trovi mediazione per scongiurare rischio rinvio lavori"

La deputata pratese pronta a dare il suo contributo per trovare un punto d'incontro dopo il ricorso al Tar della ditta seconda classificata: "Anche Biffoni e Giani si impegnino per evitare di perdere il contributo del governo"

Il rischio che il ricorso al Tar faccia slittare la costruzione della nuova palazzina al Santo Stefano ( LEGGI ) deve essere evitato ad ogni costo. A dirlo è la parlamentare pratese di Forza Italia Erica Mazzetti che invita il sindaco Biffoni e il presidente della Regione Giani a fare "uno sforzo per mettere d’accordo tutti e per rimediare alle scelte sbagliate di questi anni", offrendosi anche come mediatrice. Mazzetti, in particolare, invita l'Asl ad "aprire un tavolo di confronto con le due imprese con l’obiettivo di arrivare a una soluzione: una giusta mediazione per scongiurare ricorsi e per procedere alla realizzazione nel rispetto dei tempi”.

“Bisogna prima di tutto rimediare alla carenza infrastrutturale del territorio - dice Mazzetti - e garantire, quanto prima, a tutti i cittadini di Prato e provincia il diritto alla sanità e alla salute, tutt’altro che scontato dopo le scelte del Pd a livello regionale e locale, che non ho mai mancato di criticare".

"Sono certa - prosegue la parlamentare - che la nota azienda pratese arrivata seconda, che dai documenti visionati avrebbe anche fatto risparmiare circa 2 milioni proponendo un ribasso di circa il 10%, non abbia intenzione di bloccare un’opera fondamentale per il territorio; tuttavia, è suo diritto fare ricorso ma se andrà avanti in quella direzione i lavori non inizieranno entro giugno 2023, si perderanno i finanziamenti e Prato resterà ancora indietro. Non possiamo permettercelo”.