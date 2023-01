25.01.2023 h 12:08 commenti

Nuova palazzina ospedale, il Tar non concede la sospensiva dei lavori. Ora la palla passa all'Asl

I giudici amministrativi hanno fissato al primo marzo la discussione del ricorso presentato dalla Nigro Costruzioni, seconda arrivata nell'appalto. Su tutto pende la spada di Damocle della perdita dei 10 milioni di euro del Cipe

Va all’Asl il primo round giudiziario sull’appalto della costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano che porterà 112 posti letto in più all’ospedale. Il Tar della Toscana ha rigettato la richiesta di sospensiva dell’assegnazione dei lavori presentata dalla Nigro Costruzioni, arrivata seconda alla gara vinta da una ditta romana.

Ieri si è tenuta l’udienza a cui è seguita, poche ore dopo, la decisione dei giudici amministrativi che hanno fissato per il prossimo primo marzo l’udienza sul merito del ricorso. A questo punto è spettato al direttore generale dell’Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, decidere se attendere anche la sentenza sul merito del ricorso per assegnare i lavori in via definitiva e far partire quindi il cantiere. Morello che nel pomeriggio, dopo essersi consultato con gli avvocati dell’azienda, ha deciso di attendere: “poiché c’è una data certa e prossima per l’udienza di merito. - spiega il direttore generale a Notizie di Prato - abbiamo ritenuto preferibile attendere la decisione del TAR. Reputo comunque molto positivo il fatto che i giudici abbiano rigettato la richiesta di sospensione cautelare”. Il tempo stringe. Su tutto l’appalto pende infatti una spada di Damocle: i lavori devono partire entro giugno prossimo per non perdere 10 dei 20 milioni concessi dallo Stato per coprire i costi della costruzione della palazzina che complessivamente ammontano a circa 25 milioni. Si tratta in particolare dei 10 milioni dei fondi Cipe concessi dal governo Renzi nel 2016. La velocità con cui il TAR si è espresso sulla sospensiva e ha fissato l’udienza di merito, fa ben sperare sul rispetto di questo orizzonte temporale.

Il tempo stringe anche nella sostanza alla luce dei continui problemi di spazio e di disponibilità di posti letto del Santo Stefano. Le lunghe attese in barella nel “parcheggio” del pronto soccorso sono cronaca quotidiana da anni. Alcune soluzioni tampone come il servizio di presa in carico precoce (Ama) hanno solo attenuato il fenomeno. Per questo le istituzioni, Comune, Regione e governo, non hanno potuto che prendere atto dei limiti del Santo Stefano in termini di spazio e decidere di porvi rimedio con la costruzione della nuova palazzina che sorgerà tra il parcheggio dei dipendenti e la struttura dedicata ai servizi. Anche Nigro CostruzIoni, attraverso un comunicato, giudica positivamente la decisione del tribunale amministrativo toscano: “La decisione del Tar della Toscana di fissare al 1° marzo l'udienza sul merito del ricorso sull'appalto della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano rappresenta una notizia positiva per il territorio. Viene infatti garantita la salvaguardia dei finanziamenti statali per la realizzazione dell’opera, tema che per noi rappresentava una priorità, in quanto azienda del territorio che sa benissimo quanto sia fondamentale l’ampliamento del Santo Stefano. Al contempo la fissazione dell’udienza al 1° marzo dimostra come i giudici amministrativi abbiano ritenuto serio il nostro ricorso e meritevole di valutazione nel breve. Il Tar nel respingere la richiesta di sospensiva, infatti, non è entrato nel merito della vicenda legale, quindi la questione è apertissima. Noi siamo convinti delle nostre motivazioni e continuiamo a ritenere che nella gara ci siano stati elementi penalizzanti per la nostra azienda”.

(e.b.)