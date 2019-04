13.04.2019 h 16:30 commenti

Nuova palazzina ospedale, i tecnici del Comune: "Prima di costruire bisogna intervenire sul rischio idraulico"

Tre le prescrizioni che l'Asl dovrà rispettare per garantire a tutta l'area ospedaliera di restare all'asciutto in caso di esondazioni ed eventi alluvionali

Quando sembrava che l'iter per ampliare l'ospedale procedesse spedito e in discesa, ecco piombare una tegola che potrebbe rallentarne il cammino verso l'apertura del cantiere.

In sede di conferenza dei servizi il Comune ha imposto all'Asl Toscana Centro ben tre prescrizioni per mettere in sicurezza idraulica sia la futura nuova palazzina che tutta l'area ospedaliera in base alla legge regionale del 2018. E' sicuramente una novità che farà lievitare tempi e costi ma di cui non può essere fatto a meno per l'incolumità pubblica.

Vediamo nel dettaglio i tre obblighi progettuali richiesti dagli uffici comunali.

Il primo riguarda la nuova palazzina che dovrà necessariamente avere l'ingresso e quindi il pian terreno a un livello più alto del piano campagna di circa un metro, giudicato il livello più alto raggiunto dall'acqua in caso di esondazioni e di eventi alluvionali. Si tratta, in sostanza, di sopraelevare l'edificio.

La seconda e la terza prescrizione riguardano invece tutta l'area occupata dal Santo Stefano. Il perimetro dovrà essere circondato da una serie di movimenti di terra, chiamiamoli rampe e dune, per arginare eventuali ondate e dovrà essere realizzato un sistema idraulico per convogliare le acque in una vasca. Lo spazio per realizzarla c'è tanto che le possibili soluzioni sono due di cui una, tra il parcheggio e via suor Niccolina, è caratterizzata da una vasca naturale grazie a un piano campagna più basso rispetto alla strada e all'ospedale.

L'Asl fa sapere che la procedura per aprire il cantiere non subirà ritardi perchè le due progettazioni esecutive, quella per la nuova palazzina e quella per le opere idrauliche aggiuntive, potranno correre su binari paralleli, ma la prudenza al momento è d'obbligo. 38 mesi a partire da questa primavera per attivare i 112 nuovi posti letto che saranno sistemati all'interno assieme al polo oncologico, ora appaiono obiettivamente un traguardo ottimista.

Difficile stabilire anche quanto aumenterà il costo finale dell'intervento. Prima della novità, si attestava attorno ai 18 milioni e 200 mila euro di cui 10 del governo, 2 della Regione e il restante dell'Asl Toscana Centro tramite mutuo.