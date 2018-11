28.11.2018 h 13:39 commenti

Nuova palazzina ospedale: arrivati i soldi del governo, in estate la gara d'appalto

Ieri sera vertice in Comune per fare il punto sull'iter per la costruzione dell'ampliamento del Santo Stefano. Entro Natale sarà affidata la progettazione esecutiva



Procede a passo spedito l'iter per la realizzazione dell'ampliamento dell'ospedale Santo Stefano. L'incarico per la progettazione esecutiva sarà dato dall'Asl Toscana Centro prima di Natale. Lo ha assicurato il responsabile tecnico dell'azienda sanitaria, ingegnere Gianluca Gavazzi, alla riunione che si è tenuta ieri sera 27 novembre in palazzo comunale. Presenti il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore al sociale Luigi Biancalani, il direttore generale dell'Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese e il consigliere regionale Nicola Ciolini. Un incontro importante per fare il punto sull'intervento che farà spazio ad altri 112 posti letto e al polo oncologico e che costerà 10 milioni di euro allo Stato e 8 alla Regione. A proposito, i soldi del Cipe, stanziati dal precedente governo, sono arrivati a destinazione già da qualche settimana e quindi si può gettare le basi della nuova palazzina con qualche preoccupazione finanziaria in meno.

Il tecnico che sarà incaricato dall'Asl dovrebbe impiegare circa 3 mesi per realizzare il progetto esecutivo dell'opera. A primavera, quindi, inizieranno le procedure per la gara d'appalto che, considerato l'alto importo, sarà d'evidenza europea con tutto ciò che comporta in termini di lungaggini burocratiche e tecniche. L'obiettivo è pubblicare la gara in estate. Se questo termine sarà rispettato si prevede di far aprire il cantiere della nuova palazzina all'inizio del 2020, tra poco più di un anno. Rispetto agli standard italiani, è un orizzonte temporale vicinissimo.

