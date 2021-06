01.06.2021 h 12:52 commenti

Nuova palazzina dell'ospedale, via alla progettazione esecutiva. Entro il 2022 i lavori

Il progetto dovrà essere terminato e consegnato all'Asl entro 75 giorni. A quel punto si potrà pubblicare la gara d'appalto per i lavori. Pronta invece la gara per la sistemazione idraulica di tutta l'area

Tra 75 giorni sarà pronto il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palazzina del Santo Stefano. Elaborato con cui si potrà passare alla gara d'appalto per la costruzione vera e propria dell'immobile che permetterà l'allargamento dell'ospedale con oltre 100 posti letto aggiuntivi e la valorizzazione del polo oncologico. In questi giorni, l'Asl Toscana centro ha affidato la progettazione al raggruppamento d'impresa composto da tre aziende non toscane: la Mythos consorzio stabile di Aosta, l'ingegner Alessandro Zichi di Milano e la A1Engineering di Olbia. Con quasi il 49% di ribasso si sono aggiudicati l'appalto per poco meno di 205mila euro. I tre professionisti avranno 75 giorni di tempo per mettere nero su bianco ogni dettaglio tecnico della nuova palazzina che si svilupperà su quattro livelli di cui uno seminterrato, per una superficie utile lorda complessiva di 7.337 metri quadri. La nuova struttura sorgerà nell'attuale area verde tra la palazzina dei servizi e il parcheggio dipendenti. Sarà collegata al presidio ospedaliero da un tunnel nel piano interrato e da un percorso sopraelevato al piano primo. Il costo totale sfiora i 20 milioni di euro di cui quasi 14 per il lavori e oltre 4,6 per spese tecniche ed Iva. Dieci saranno coperti dal governo e i restanti dalla Regione. Il progetto esecutivo arriverà sulla scrivania dell'Asl a fine estate e poi si potrà pubblicare la gara che durerà almeno 6 mesi. E' presumibile, quindi, che il cantiere apra entro il 2022, salvo intoppi tecnici o, peggio, legali.

Si è già conclusa invece la progettazione della sistemazione idraulica di tutta l'area ospedaliera con la realizzazione anche di una vasca per mettere in sicurezza il Vella. L'elaborato è stato realizzato da un professionista pratese e a breve andrà a gara d'appalto. Una volta concluso, l'intervento permetterà al Comune di richiedere al Tribunale l'apertura del sottopasso di via Ciulli, chiuso dall'autunno del 2010 quando morirono annegate tre donne.

(e.b.)