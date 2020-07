28.07.2020 h 15:53 commenti

Nuova palazzina dell'ospedale e distretto di San Paolo, ecco i soldi della Regione

Ieri la giunta toscana ha deliberato l'attribuzione di quasi 14 milioni di euro all'Asl Toscana Centro per la realizzazione dei due progetti

L'impegno economico della Regione a favore del potenziamento delle strutture sanitarie del territorio si concretizza con uno stanziamento specifico. Ieri sera, 27 luglio, la giunta toscana ha approvato l'attribuzione di 13,8 milioni di euro all'Asl Toscana Centro per due progetti fondamentali per la sanità pratese: il distretto-casa della salute di San Paolo e l'ampliamento dell'ospedale Santo Stefano attraverso una nuova palazzina. Al primo progetto vanno 4,3 milioni (il terreno è del Comune) mentre al secondo 9,5 a cui vanno aggiuntivi i 10 stanziati dal governo Renzi. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi, stamani, 28 luglio, all'inaugurazione della Casa della Salute Prato Centro Est, la seconda delle quattro previste nella provincia pratese.

Nel caso della nuova palazzina dell'ospedale l'obiettivo è indire la gara d'appalto entro il 2020. Molto dipenderà dalla progettazione esecutiva la cui esecuzione è stata divisa in due. Da una parte quella per la messa in sicurezza idraulica di tutta l'area ospedaliera (come indicato in sede di conferenza dei servizi) che è già stata affidata a un tecnico e dall'altra quella solo per la palazzina che è in fase di pubblicazione. Progettazione e lavori richiederanno circa 40 mesi.

Strada in discesa anche per il distretto di San Paolo. Pochi giorni fa è arrivato anche il via libera della Soprintendenza e di conseguenza il Comune (a cui è affidata la progettazione e la stazione appaltante) può procedere con la gara d'appalto. Tempo previsto per la realizzazione è di circa due anni.