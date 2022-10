13.10.2022 h 15:54 commenti

Nuova palazzina dell'ospedale, assegnati i lavori a una ditta romana

Parte l'iter per la costruzione dell'edificio che aumenterà la capacità di degenza del Santo Stefano di 100 posti letto. Sconfitta la pratese Nigro Costruzioni

(e.b.)

Va alla romana Nbi spa l'appalto per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano. Sconfitta per pochi punti la Nigro Costruzioni di Prato. L'apertura delle buste da parte della commissione di gara è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 13 ottobre, che per coincidenza è la data del nono compleanno del Santo Stefano. Un nosocomio giovane ma sottodimensionato rispetto alle caratteristiche della popolazione e già bisognoso, quindi, di supporto per aumentarne la degenza di 100 posti letto attraverso la nuova palazzina che sorgerà tra il parcheggio dipendenti e l'edificio dei servizi.Entriamo nel dettaglio delle offerte delle due partecipanti.La Nbi spa, della Webuild group, a cui recentemente è stata affidata la costruzione del nuovo blocco F di Careggi, si è aggiudicata l'appalto grazie soprattutto all'offerta tecnica che ha raggiunto il punteggio massimo e pesava sul totale della valutazione per il 70%. Leggerissimo invece il ribasso d'asta, il 2,64% pari a oltre 18 milioni e 400 mila euro al netto dell'Iva.Nigro Costruzioni invece ha ottenuto il punteggio di 48.07 sulla parte tecnica e ha offerto un ribasso del 12.71%, pari a oltre 16 milioni e mezzo, su quella economica. Ricalibrando le due parti in base ai pesi dati a ciascuna, la somma totale vede primeggiare il colosso romano con un punteggio di 83,67 punti contro i 78,07 della ditta pratese.Poichè inferiori a tre partecipanti, la congruità dell'offerta sarà valutata dal rup, l'ingegnere Gianluca Gavazzi, responsabile dell'area tecnica dell'Asl per Prato. Poi si potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria a cui seguiranno i controlli amministrativi e dell'antimafia, necessari per l'assegnazione definitiva dell'appalto. Procedure che in genere richiedono almeno un mese di tempo.Nigro Costruzioni intanto farà accesso agli atti per capire se ci siano elementi su cui fare ricorso. Per l'impresa pratese sfuma la possibilità di giocare in casa e di mettere la firma su un'opera importante tanto attesa dalla popolazione. Tra l'altro la stessa ditta aveva dimostrato capacità e serietà realizzando a tempo di record in piena emergenza Covid le due ali del Santo Stefano."L'esito delle gare d'appalto va rispettato. - afferma Giovanni Nigro, titolare della ditta - Noi abbiamo presentato un'offerta molto dettagliata perché da società del territorio pratese ci tenevamo particolarmente a effettuare i lavori della nuova palazzina del Santo Stefano. Sarebbe stato tra l'altro il completamento di un percorso visto che in piena pandemia avevamo portato a termine in tempi brevi la realizzazione delle 'ali' dell'ospedale di Prato. Purtroppo così non è stato. Nei prossimi giorni valuteremo nei dettaglio dove la nostra offerta è stata ritenuta meno migliorativa rispetto a quella vincitrice della gara d'appalto.Senza ricorsi, inghippi burocratici o eventuali anomalie sull'offerta, il cantiere dovrebbe aprire tra la fine e l'inizio dell'anno. I lavori dureranno 875 giorni, pari a circa 2 anni e 5 mesi. Nella migliore delle ipotesi, senza imprevisti di nessun tipo, l’edificio sarà pronto nel 2025. Ma appunto, siamo nel campo del calcolo ipotetico.