26.08.2019 h 16:56 commenti

Nuova palazzina dell'ospedale, al via i carotaggi per le indagini geologiche

Saranno effettuati nella settimana tra il 9 e il 15 settembre e sono propedeutici, assieme allo studio idrogeologico, al rilascio del permesso per costruire

Procede spedito l'iter per la costruzione della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano. Nella settimana che va dal 9 al 15 settembre, saranno effettuati i carotaggi al terreno dove sorgerà la struttura ospedaliera aggiuntiva, tra il parcheggio per i dipendenti e la palazzina cosiddetta dei servizi dell'attuale nosocomio. L'incarico è stato affidato a una ditta specializzata della provincia di Milano e permetterà di completare le indagini geologiche richieste dal Comune di Prato in sede di conferenza dei servizi. Oltre agli aspetti sismici, i trenta metri di scavo permetteranno di analizzare anche quelli archeologici in modo da terminare anche questo studio che per buona parte è già stato effettuato. I saggi frutto dei carotaggi saranno esaminati in laboratorio per cui è presumibile che la documentazione completa sia pronta tra settembre e ottobre.

La parte più delicata di queste indagini preliminari richieste dal Comune, riguarda gli aspetti idrogeologici perchè in base alle nuove norme tutta l'area ospedaliera è a rischio alluvione. E' necessario quindi predisporre una serie di interventi per garantirne la protezione in caso di esondazioni ed eventi alluvionali. Tra questi c'è il rialzo dell'ingresso della nuova palazzina di circa un metro dal piano di campagna e la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque.

Se il Comune riterrà che tutte le prescrizioni date sono state soddisfatte, l'Asl otterrà il permesso di costruire e potrà procedere con la gara d'appalto che comprenderà anche la progettazione esecutiva in modo da risparmiare tempo e semplificare l'iter. Il cronoprogramma dell'intervento che darà a Prato altri 112 posti letto ospedalieri e una nuova sede per il polo oncologico, quantifica infatti, in 38 mesi a partire dalla scorsa primavera il tempo necessario per terminare il cantiere. Il costo si attesta attorno ai 18 milioni e duecentomila euro di cui 10 del governo, 2 della Regione e il restante dell'Asl Toscana Centro tramite mutuo.

Se l'ampliamento del Santo Stefano procede spedito, non si può dire altrettanto per l'abbattimento del vecchio ospedale. L'assegnazione della gara d'appalto è ancora bloccata dagli strascichi giudiziari. Come è noto, il Tar ha dato ragione alla prima classificata, la Daf Costruzioni di Milano, inizialmente esclusa, ma la seconda, la Del Debbio di Lucca, ha già depositato ricorso al Consiglio di Stato e dovrebbe fare altrettanto anche la terza, l'umbra Rad Service a cui l'Asl aveva affidato in via definitiva l'appalto dopo l'esclusione della prima e della seconda classificata.

E.B.