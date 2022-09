19.09.2022 h 18:02 commenti

Nuova palazzina del Santo Stefano, sono due le ditte che si candidano all'appalto

La gara è scaduta stamani. Già in corso la verifica della parte amministrativa. Nelle prossime settimane ci sarà l'apertura delle buste per le offerte tecniche ed economiche

(e.b.)

Sono due le ditte che hanno partecipato alla gara per la realizzazione della nuova palazzina del Santo Stefano che aumenterà i posti letto di oltre cento unità. Gara che si è chiusa stamani, 19 settembre.Al momento trapela solo il fatto che siano entrambe italiane. Rispetto alla decina di aziende che ha effettuato i sopralluoghi al Santo Stefano, i partecipanti sono pochi, appena due. Ma tale numero potrebbe essere un vantaggio di fronte a eventuali ricorsi degli esclusi una volta che sarà deciso il vincitore.E' già in corso la verifica del rispetto della procedura amministrativa a cui seguirà la nomina della commissione di gara e poi l'apertura prima delle offerte tecniche e successivamente, in seduta pubblica, di quelle economiche che concluderà la gara con l'assegnazione provvisoria dell'appalto. Ci vorrà qualche settimana prima di arrivare a questo momento.L'importo a base d'asta è di 19 milioni e trecentomila euro perchè come è noto i costi del progetto sono lievitati di circa 6 milioni rispetto al progetto preventivo a causa del rincaro delle materie prime e degli adeguamenti Covid. Conosceremo il ribasso proposto dalle due ditte solo tra qualche settimana. La data sarà comunicata nei prossimi giorni.Anche il distretto di San Paolo costerà più del previsto per lo stesso tipo di problema. Il progetto esecutivo è in corso di validazione da parte dell'Asl Toscana Centro ma si parla di circa due milioni di euro in più ai 4,3 già previsti e finanziati dallo Stato, che si accollerà l'azienda sanitaria.