30.06.2022

Nuova palazzina del Santo Stefano, il conto lievita di oltre sei milioni di euro

A pesare sono sopratutto gli aumenti dei costi delle materie prime e le modifiche che l'emergenza pandemica ha reso necessarie. La copertura dell'aumento è garantita dall'Asl tramite mutuo. Il progetto esecutivo è validato, ora si può andare a gara d'appalto per i lavori

(e.b.)

E’ lievitato di oltre sei milioni di euro il costo di realizzazione della nuova palazzina del Santo Stefano di Prato che aumenterà i posti letto di 100 unità. E’ scritto nero su bianco nel progetto esecutivo appena validato dall’Asl Toscana Centro che apre le porte alla procedura di evidenza pubblica e alla gara d’appalto dei lavori tanto attesa dai pratesi che ogni giorno devono fare i conti con un ospedale che non ha neanche 10 anni ma è inadeguato ai loro bisogni sanitari in termini di posti letto e di personale. I costi delle materie prime ed energetici hanno fatto lievitare le previsioni contenuto nel progetto di fattibilità tecnico economica. A determinare i ritocchi verso l’alto dei preventivi anche le modifiche rese necessarie dopo il Covid per rendere questo edificio flessibile e adattabile a ogni esigenza come lo è stato l’attuale ospedale.II quadro economico quindi passa da 19,3 milioni di euro a 25,5 milioni di euro a causa soprattutto dell’incremento dei lavori che da 13,5 arriva a un importo di 19,3 milioni. Somma a cui dobbiamo aggiungere oltre 5 milioni di somme a disposizione per spese tecniche, Iva e imprevisti e quasi un milione di euro per gli arredi.La lievitazione dei costi non dovrebbe provocare ritardi nella pubblicazione della gara perché la differenza sarà coperta dall’Asl con un mutuo.Quindi ricapitolando il quadro economico della nuova palazzina è coperto da 10milioni di fondi ministeriali (Cipe 2017), da 8,861 milioni di euro da fondi statali ex articolo 20 (appena arrivati) e da 6,640 milioni di euro di fondi aziendali attraverso l’accensione di mutui.I lavori dureranno 875 giorni, pari a circa 2 anni e 5 mesi, dal momento della consegna del cantiere alla ditta che vincerà l’appalto. Nella migliore delle ipotesi, senza imprevisti di nessun tipo, l’edificio sarà pronto nel 2025.Sorgerà nell'attuale area verde tra la palazzina dei servizi e il parcheggio dipendenti. Sarà collegata al presidio ospedaliero da un tunnel nel piano interrato e da un percorso sopraelevato al piano primo. La sicurezza idraulica dell’ospedale e di tutta l’area sarà garantita dalla vasca d’espansione in realizzazione tra l’eliporto e via Foscolo collegata al Vella.