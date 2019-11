26.11.2019 h 17:42 commenti

Nuova ondata di maltempo, previsti temporali con rischio frane e smottamenti

Allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di mercoledì 27. Protezione civile pronta a intervenire in caso di emergenza. Raccomandata la massima cautela alla guida soprattutto in prossimità dei sottopassi

In arrivo una nuova ondata di maltempo su diverse zone della Toscana e anche su tutto il territorio pratese. E' allerta gialla dalle 12 alla mezzanotte di domani, mercoledì 27 novembre. Secondo le previsioni, dal pomeriggio di domani sarà possibile un peggioramento del tempo con temporali che in breve si estenderanno dalla costa alle zone interne. In particolare, a Prato il rischio maggiore è quello idrogeologico. Il codice giallo corrisponde a possibili effetti pericolosi come frane e smottamenti. La protezione civile è già pronta ad intervenire nel caso di situazioni di emergenza. E' raccomandata la massima cautela alla guida specie in prossimità dei sottopassi.







