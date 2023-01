30.01.2023 h 10:22 commenti

Nuova linea scuolabus per la Manzi di Iolo

Inaugurato il percorso pensato per evitare il traffico di via da quaranta, i bambini hanno scelto come simbolo della linea un'ape. Alla prima "corsa" ha partecipato anche l'assessore Leoni

Due nuove linee di scuolabus, nella parte sud della città dopo la Bruni di Casale anche la Manzi di Iolo ha inaugurato il percorso a piedi casa scuola. Il tracciato è stato studiato per garantire la sicurezza evitando il traffico di via da Quarata e risolvere anche il problema del parcheggio per i genitori . I bambini accompagnati anche da alcune mamme si muovono in fila e hanno scelto come mascotte un'ape, immagine che rievoca anche la scelta ambientalista della scuola. All' inaugurazione della linea ha partecipato anche l'assessore alla mobilità Flora Leoni .

