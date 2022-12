08.12.2022 h 14:36 commenti

Nuova ipotesi di pista Peretola, Naldi (Toscana aeroporti): "Su Prato impatto minimo o inesistente"

Ieri il percorso di presentazione pubblica ha fatto tappa in Provincia. L'ad dell'azienda di gestione degli scali toscani ha risposto anche a Biffoni: "Questo è già il progetto con altezze e rotte"

(e.b.)

Toscana aeroporti, attraverso il suo amministratore delegato Roberto Naldi, rassicura Prato e la parte sud della sua provincia, sull’impatto della nuova ipotesi progettuale di pista del Vespucci sul territorio. “Sarà minimo o inesistente”. Lo ha fatto ieri, 7 dicembre, a palazzo Buonamici nella tappa del percorso di presentazione pubblica del progetto. Tappa partita da una richiesta del precedente presidente della Provincia, Francesco Puggelli, sindaco di Poggio a Caiano che, lo ricordiamo, ha firmato e vinto i ricorsi giudiziari contro la precedente ipotesi, con Prato, Carmignano e i comitati cittadini-ambientalisti.La pista sarà di 2.200 metri, più corta di 200 metri della precedente bocciata dal Tar e dal Consiglio di Stato, è quasi parallela all’autostrada con orientamento 11/29, sarà monodirezionale verso la Piana e Prato.“Questa volta - spiega Naldi - nel posizionamento, nell’orientamento della pista e nelle simulazioni con Enav, è stata prestata un’attenzione molto dettagliata che consente di non avere impatto dal punto di vista del rumore a Prato, Poggio e Carmignano. Se ci saranno impatti non sono sulle abitazioni o sono ad altezze tali che non hanno impatto significativo. Le quote di sorvolo a 500 metri in fase di decollo ci sono su aree industriali non su aree residenziali se non su un’abitazione o due. In fase di atterraggio queste altezze non sono sul territorio pratese. E’ vero che i decolli sono più rumorosi degli atterraggi ma l’aereo sale più in fretta e dopo poche centinaia di metri è già sopra i mille metri ed il rumore quindi è quasi assente. E poi i nuovi motori sono molto più silenziosi degli attuali e di quelli passati”.Al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che da mesi dichiara di voler vedere il progetto Enac e non il master plan, per valutare gli effetti sulla città che guida, Naldi risponde così: “Questo è il progetto economico finanziario con molti dettagli, da completare a valle del dibattito pubblico in corso e a cui seguirà il passaggio Via/Vas, ma è già il progetto. Non esiste un altro livello per stabilire altezze e rotte. Nelle fasi successive cambierà il livello di esecutività delle opere e della cantierizzazione, non l’impianto generale del progetto”.Il sindaco Puggelli, insieme al consiglio comunale, continua a manifestare le sue perplessità sui sorvoli e sulla compatibilità dell’opera con il Parco della Piana di cui il territorio mediceo è parte integrante: “Mi chiedo se un intervento così impattante in un’area così antropizzata come quella tra Firenze e Prato, abbia spazio”. Il nuovo padrone di casa Simone Calamai, prediligerebbe un investimento sul fronte ferroviario per risolvere le criticità quotidiane sul fronte mobilità. Nei giorni scorsi è arrivata la bocciatura del Pd provinciale e di quello di Poggio. “Risulta difficile comprendere come, a fronte di un’area aeroportuale più grande e di una frequenza dei voli sicuramente maggiore, possa esserci un miglioramento in ambito di bilancio ambientale complessivo per la Piana. Anche con il nuovo progetto rischiano di essere compromesse zone che costituiscono il sistema di bio-diversità - spiegano dal Pd - Per noi la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute devono essere la priorità, così come sancito dagli articoli 9 e 41 della Costituzione. Non scordiamo inoltre che il Parco della Piana era stato concepito come elemento ordinatore e come area di compensazione alla grande urbanizzazione del territorio. È poco opportuno metterlo in discussione per realizzare un’opera simile”.