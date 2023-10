06.10.2023 h 18:12 commenti

Nuova ipotesi di pista del Vespucci, il Comune di Prato non cambia idea: è bocciata

Il contributo dei tecnici comunali inviato nell'ambito della procedura integrata Vas Via del nuovo progetto, è fortemente negativo

(e.b.)

L'inclinazione e la lunghezza della pista sono parzialmente cambiate, ma la contrarietà resta. Il Comune di Prato ha inviato il proprio contributo sulla nuova ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, progetto che ha appena iniziato la procedura integrata di Via/Vas. La bocciatura è totale. Come lo è per Sesto Fiorentino e per Campi Bisenzio. Poco importa se la pista sarà di 2,2 chilometri e con orientamento 11/29 e se Toscana Aeroporti sostiene che i sorvoli siano solo sulla zona industriale e a una certa altezza. I rilievi dei tecnici del Comune di Prato sottolineano ogni criticità partendo dai ricorsi vinti al Tar e al Consiglio di Stato contro la precedente ipotesi. Ebbene, a loro avviso, la nuova impostazione non ottempera ai rilievi sollevati dai due tribunali amministrativi sul decreto di Via relativo alla precedente ipotesi di pista. La revisione del progetto, secondo il Comune di Prato, non supera le criticità e le carenze ambientali evidenziate in quei ricorsi.Dito puntato sull'impatto acustico sull'abitato di Cafaggio, ma anche su Gonfienti e Villa Niccolini. Tre zone su cui sono necessari approfondimenti sia negli orari diurni che notturni.Non sono dati elementi per valutare l'impatto sulla fauna e si ritiene che non sia stata vagliata la cosiddetta opzione “zero” tra gli scenari alternativi, cosa ritenuta importante dal Consiglio di Stato nella sua sentenza di bocciatura delle precedente ipotesi, nonché a livello normativo.Se queste sono le premesse, si profila all'orizzonte un'altra battaglia politica e legale contro il potenziamento del Vespucci che vedrà i comitati e i Comuni della Piana pronti a unire le forze per fermare l'intervento che porterà sui loro cieli aerei in fase di decollo e di atterraggio. Metro più, metro meno.