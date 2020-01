13.01.2020 h 18:05 commenti

Nuova illuminazione esterna per il polo scolastico di via Reggiana

La Provincia ha stanziato 30mila euro per sostituire i lampioni di fronte al Gramsci Keynes e potenziare anche l'area davanti al Dagomari

Avranno inizio a breve i lavori di riqualificazione dell’illuminazione esterna del polo scolastico di San Giusto in via di Reggiana. I lavori, per un importo di circa 30mila euro, riguardano la riqualificazione dell'illuminazione presente nella viabilità interna al polo. Nello specifico si dovrà intervenire nella parte di fronte all’istituto Gramsci-Keynes dove i vecchi lampioni saranno sostituiti con altri più moderni e nell’area del Dagomari, dove l’attuale illuminazione non è sufficiente a garantire una corretta visibilità nelle ore serali.

“Si tratta di un intervento -spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli - finalizzato ad una generale riqualificazione dell’area con la sostituzione dei punti luce presenti grazie a tecnologie moderne e all’avanguardia. Non solo, grazie al rifacimento dell’illuminazione, sarà possibile garantire una maggior sicurezza per tutti coloro che transitano nella zona, nonché un indubbio miglioramento anche dal punto di vista estetico, che non è affatto secondario, perché tutti sappiamo quanto sia più gradevole vivere in ambienti decorosi e quanto questo induca a prendersi cura, ognuno per la propria parte, di un bene comune.”

Saranno installati in totale venticinque pali con tecnologia a Led di ultima generazione. L’intervento prevede anche il ripristino dei collegamenti di terra e delle linee elettriche.