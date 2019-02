04.02.2019 h 18:14 commenti

Nuova Food Italia, scatta il contratto di solidarietà per due terzi dei dipendenti

Durerà un anno e riguarda il reparto produzione, esentati solo i 21 lavoratori dell'amministrativo e del reparto manutenzione. Il sindacato: "Siamo preoccupati, questo è l'ultimo strumento che abbiamo a disposizione per salvare i posti di lavoro"

Contratto di solidarietà per sessantanove dei cento dipendenti della Nuova Food Italia, azienda di Casale specializzata in produzione di pizze e basi surgelate, snacks e panini .“Negli ultimi mesi – ha sottolineatodella Flai Cgil – si è registrato un calo degli ordini che ha portato a firmare il contratto di solidarietà per tutti i lavori del reparto produttivo. Procedimento che invece non colpisce né gli amministrativi né i manutentori”. A preoccupare il sindacato sono i pregressi dell’azienda: nel 2017 è stato firmato un concordato per il passaggio di proprietà, nel frattempo si è ricorsi anche alla cassa integrazione. “La proprietà – continua Baccanelli – si è impegnata a trovare nuovi sbocchi sui mercati esteri, ma di fatto da ventiquattro mesi la situazione non è migliorata, unico segnale positivo è che gli stipendi sono sempre stati pagati”.Per ora si lavora su due turni da sei ore per sei giorni alla settimana contro la formula "6x6x6" da regolare contratto. “La solidarietà – continua il sindacalista – è l’ultimo strumento che abbiamo a disposizione e durerà per poco più di un anno. Mi auguro che non si debba ricorrere in futuro ai licenziamenti”. La Nuova Food Italia lavora sia per il settore retalil, sia per il catering attraverso marchi propri e private lable.