12.03.2023 h 20:54 commenti

Nuova Direzione nazionale Pd, ecco chi sono i membri pratesi

Oggi l'assemblea nazionale a Roma per proclamare la vittoria di Elly Schlein e nominare i nuovi organi del partito

Marta Logli, Lorenzo Rocchi e l’onorevole di zona Marco Furfaro. Sono i membri pratesi della nuova direzione nazionale del Partito democratico approvata oggi, 12 marzo, a Roma dall’assemblea nazionale che ha proclamato Elly Schlein nel ruolo di segretaria nazionale e Stefano Bonaccini presidente del partito.

I toscani presenti in questo organo fondamentale del partito, sono quindici di cui dieci della mozione Schlein e cinque della mozione Bonaccini. Dei dieci Schlein ben tre fanno capo alla segreteria pratese. Un motivo d’orgoglio per il segretario provinciale Marco Biagioni: “È un riconoscimento importante per la nostra federazione. Prato torna finalmente ad essere al centro delle scelte strategiche del più grande partito progressista italiani. Siamo e saremo sempre di più un laboratorio per tutto il Paese”.



Edizioni locali collegate: Prato

