Nuova collaborazione tra Università e Comune di Cantagallo, dopo il Pin anche la facoltà di Restauro

Dopo la collaborazione con il Pin che ha prodotto cinque progetti per il rilancio non solo turistico del Comune valbisentino, il professor Coppola ha proposto un approfondimento sulla Rocca Cerbaia. Gli studenti realizzeranno anche un studio per il restauro del monumento simbolo del territorio

alessandra agrati

Il mondo universitario è sempre più interessato al territorio di Cantagallo. Dopo la collaborazione con il corso di laurea Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio presso il Pin , anche quello di Restauro Architettonico dell'ateneo fiorentino, tramite il professor Michele Coppola, ha contattato il comune valbisentino per proporre una collaborazione fra mondo accademico e ente pubblico.Questa volta l'oggetto dell'attenzione è la Rocca Cerbaia , simbolo del territorio ( Dante secondo un'antica leggenda fuggiasco da Firenze, giunse a in una fredda notte del 1285 in cerca di rifugio, ma fu respinto), che sarà oggetto di studio da parte degli allievi del terzo e quarto anno, percorso che terminerà con un progetto per il suo restauro. “Siamo stati contattati direttamente da Coppola - spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - oggi gli studenti verranno a fare un sopralluogo mentre nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad un incontro insieme a del Cdse in cui abbiamo presentato la Rocca anche dal punto di vista storico”.In realtà il Comune ha già pronto un progetto per il restauro, una parte è stata messa in sicurezza, ma con questa nuova collaborazione la prospettiva si amplia. “Siamo un piccolo Comune – continua Bongiorno – e le risorse anche dal punto di vista del personale sono limitate, nonostante qualitativamente abbiamo fra i nostri funzionari un archeologo e un'esperta di marketing territoriale: lavorare in sinergia con l'università ci permette di avere anche progetti già pronti per essere finanziati attraverso bandi”.E a proposito di progetti sono cinque quelli che il Pin ha donato all'amministrazione: uno riguarda la riqualificazione di Luicciana, un altro la valorizzazione del fiume Bisenzio, uno quella della filiera corta, l'altro il bosco e l'ultimo la realizzazione di un ecomuseo. Tutti oggetti di esami da parte degli studenti. “L'idea che lega i lavori – ha sottolineato Elisa Butelli dirigente del settore tutela del patrimonio - è quella della valorizzazione del territorio anche dal punto di vista turistico, ma nel rispetto dell'ambiente e nella continuità delle economie presenti.” E così è stato pensato, ad esempio, di incentivare la filiera corta della castagna e del miele partendo proprio dal bosco, patrimonio naturale del Comune, ma anche di creare un'azienda agricola a Casale che sia in grado di rifornire le mense scolastiche con prodotti a Km zero. Nella frazione, gli studenti, hanno pensato di realizzare una sorta di azienda agricola pubblica che oltre a produrre sia anche un punto di aggregazione turistica, sul modello del centro visite, e di vendita dei prodotti locali. E sempre nell'ottica del turismo verrà rilanciato il patrimonio artistico di Luicciana.