21.09.2020 h 16:23 commenti

Nuova bici per Sofia, il regalo dell'istituto Marconi dopo il furto davanti al Convitto Cicognini

Stamani la consegna da parte dei professori e dei ragazzi che lavorano al progetto che consiste nel recupero di vecchie bici che poi, una volta rimesse a nuovo, vengono vendute per acquistare materiale per l'officina e fare beneficenza

Bianca, nuova, fiammante. E' la bicicletta che l'istituto Marconi ha regalato oggi, lunedì 21 settembre, a Sofia, la studentessa delle medie del Convitto Cicognini rimasta a piedi dopo il furto messo a segno il secondo giorno di scuola ( leggi ). L'indignazione della mamma di Sofia per quanto accaduto nei pressi dell'ingresso del Convitto, in pieno giorno e in pieno centro, ha creato dibattito su una pratica – quella del furto di bici – che a Prato è da anni una costante molto diffusa. Nel dibattito si è inserito l'istituto Marconi che da cinque anni coltiva una iniziativa bella e utile ideata dai professori Tommaso Tasselli e Franca Licata: il recupero di vecchie bici che gli studenti rimettono a nuovo e che poi la scuola vende. Un progetto che combina l'impegno dei ragazzi a una duplice finalità: l'acquisto del materiale che serve all'officina e la beneficenza in favore dei più bisognosi. Emozionata Sofia che stamani, insieme alla sua mamma, è andata a ritirare la bicicletta con la quale potrà ricominciare ad andare a scuola da sola evitando di prendere l'autobus e, quindi, di rischiare assembramenti.Il regalo fatto a Sofia è l'occasione per parlare una volta di più del progetto del Marconi: tutti i giorni, dalle 11 alle 14, cinque gruppi di ragazzi, a rotazione e aiutati dai professori e dai tecnici specializzati in biciclette, rimettono a nuovo vecchie bici. Ogni volta che una bicicletta è pronta per stare sulla strada, viene collaudata da una passeggiata che è anche un momento di soddisfazione per gli studenti che possono toccare con mano il loro lavoro. Alla fine dell'anno è previsto un evento finale con la vendita delle bici: prezzi modesti per dare modo alla scuola di finanziare l'acquisto di quanto necessario all'officina e aiutare concretamente chi ha bisogno con una parte del ricavato devoluto in beneficenza.