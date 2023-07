05.07.2023 h 11:38 commenti

Nuove attrezzature per il Distaccamento dei vigili del fuoco di Vaiano

Grazie a una donazione di alcune aziende sono stati acquistati un dispositivo per la ricerca di persone che funziona anche in condizione climatiche avverse, e nuovi attrezzi per gli interventi tecnici di soccorso. I dodici volontari nel corso del 2022 hanno effettuato 150 uscite

Nuova attrezzatura per la caserma dei vigili del fuoco volontari di Vaiano. Grazie a una donazione di alcune imprese della Val di Bisenzio il personale, sono 12 i volontari operativi, potrà utilizzare un nuovo dispositivo per la ricerca di persone anche in condizioni meteorologiche critiche.

Non solo, saranno anche a disposizione scarponcini, zaini, ramponi da ghiaccio, ciaspole e bastoncini. Gli altri attrezzi di cui il la caserma aveva bisogno, e quindi sono stati acquistati, sono gli utensili per gli interventi tecnici di soccorso come la leva multiuso e lo svettatore, ma anche gli accessori per la motosega necessari per tagliare rami e piante pericolanti. Nel corso del 2022 gli interventi fatti dai volontari sono stati 150.

“Ringrazio gli imprenditori che hanno contribuito all'acquisto delle attrezzature – ha sottolineato Enrico Donatini presidente dell'Associazione Amici dei Pompieri di Vaiano - dimostrando di credere nell’impegno dei volontari Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vaiano”









