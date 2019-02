26.02.2019 h 09:07 commenti

Nuova asta per il patrimonio dell'ex concessionaria Sia: in vendita appartamenti e fondi commerciali

Solo una parte dei beni è stata acquistata alla prima asta. Per l'invenduto si tenterà una nuova cessione a un prezzo base ribassato. La società si è arresa ai debiti nel 2013 e ha ottenuto dal tribunale di essere ammessa al concordato preventivo

Nuova asta per una parte del patrimonio della Sia, la concessionaria Audi e Volkswagen che nel 2013, dopo essersi arresa ai debiti, è stata ammessa dal tribunale di Prato al concordato preventivo. Il complesso dei beni, divisi in quattro lotti, è stato messo all'asta una prima volta nei mesi scorsi ma solo una parte (l'officina di via Galcianese con annessi due appartamenti e un appartamento, due garage e un terreno in via Cava) è stato venduto. Per quello che ancora resta si tenterà di nuovo la cessione e questa volta ad un prezzo base sensibilmente ribassato.



Via Traversa Pistoiese, Prato. Fabbricato a destinazione commerciale e officina meccanica, 1.920 metri quadrati. Superficie lorda 4.931 metri quadrati, l'intera area si estende su quasi 10mila metri quadrati. Il lotto comprende anche un appartamento di 8 vani e mezzo. Prezzo base 4 milioni 448.800 euro (oltre 5 milioni e mezzo alla precedente asta), offerta minima 3 milioni 781.480 euro.

Via Salvatorelli, Pistoia. Fabbricato a destinazione produttiva, 2.570 metri quadrati e un piazzale di circa 3mila metri quadrati che circonda l'edificio. Un appartamento di 9 vani e un altro di otto. Prezzo base 2 milioni 273.600 euro (oltre 2 milioni 800mila euro alla precedente asta), offerta minima 1 milione 932.560 euro.



Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 13 giugno prossimo presso lo studio del notaio Luca D'Agliana di Prato.

Il liquidatore giudiziale è il commercialista Andrea Luca Rosati.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus