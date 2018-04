30.04.2018 h 18:43 commenti

Nuova asfaltatura in un tratto di via Roma, cambia la viabilità

Lavori al via nel pomeriggio di mercoledì 2 maggio. Divieto di sosta e restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra via Castellano de' Castellani e via Maestri del lavoro. L'intervento durerà fino a tarda sera

Lavori in via Roma, nel tratto compreso tra via Castellano de' Castellani e via Maestri del lavoro. L'intervento riguarda il risanamento del manto stradale e prenderà il via mercoledì 2 maggio alle 14 per concludersi in tarda serata, non oltre le 22. Per permettere agli operai di effettuare il lavoro, sarà istituito il divieto di sosta con il restringimento della carreggiata.

Il traffico proveniente da Poggio a Caiano sarà deviato in via Giuliotti, via Soffici, via Castellano de' Castellani per poi rientrare su via Roma. Il traffico proveniente dal centro città sarà spostato in via Paronese, via Toscana, via del Molinuzzo, via Traversa il Crocifisso e poi immesso su via Roma.



Edizioni locali collegate: Prato

