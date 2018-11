24.11.2018 h 12:19 commenti

Nuova area sosta camper a Paperino: è già possibile prenotare la piazzola

Il servizio entrerà in funzione nei primi mesi del 2019, previsti abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali. Le tariffe sono in via di definizione

Entrerà in funzione nei primi mesi del 2019 la nuova area camper per la sosta prolungata a Paperino ( LEGGI ) ma intanto è già possibile prenotare una piazzola. Per farlo è necessario scrivere una mail a sportello@consiagservizicomuni.it. Allo stesso modo potranno anche essere chieste spiegazioni sul servizio offerto. Sarà infatti Consiag Servizi Comuni a gestire l'area, realizzata in piazzale dell'Arte della Lana, tra via Lille e via Aldo Moro, dove un tempo c'era un parcheggio di una società di trasporti.

Il servizio, richiesto da tempo dai camperisti pratesi, consentirà di avere uno spazio protetto dove parcheggiare il proprio mezzo pagando un abbonamento trimestrale, semestrale o annuale. Le tariffe sono in via di definizione e saranno approvate con un'apposita delibera dopo il vaglio della commissione consiliare. Dovrebbero aggirarsi, per l'abbonamento annuale, sui 700-750 euro.

Grazie a un investimento di oltre 300mila euro l'area prevede 104 piazzole di sosta di diverse dimensioni (3 metri per 8, 3 metri per 10 e 3 metri per 12), così da garantire sempre un buon margine di manovra di rimessaggio sarà attrezzata con una piazzola di scarico delle acque sporche e due piazzole per la ricarica e l'approvvigionamento dell'acqua. Sarà inoltre predisposto un impianto di videosorveglianza e controllo degli accessi, mentre l'impiando dell'illuminazione sarà potenziato con lampade ad alta efficienza e risparmio energetico. Lungo la recinzione saranno piantumati dei cipressi.

"Diamo risposta a una richiesta che arriva dai camperisti pratesi con un intervento ben strutturato per oltre 100 posti - spiega l'assessore alla Mobilità Filippo Alessi -. L'area sarà adeguatamente organizzata e l'accesso su abbonamento ne permetterà una migliore gestione, oltre a garantire costi contenuti per chi ne usufruisce".