Nuova allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-nord dalle 16 di domani giovedì 9 novembre fino alle 14 di venerdì 10 e codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione dalle 16. In particolare rischio idraulico per l'area del Bisenzio e Ombrone pistoiese, quelle già colpite dall'ondata di maltempo a partire dal 2 novembre scorso.

Il bollettino della Protezione civile regionale è stato diffuso dal governatore Eugenio Giani che invita a prestare massima prudenza. Il sindaco Matteo Biffoni, da parte sua, invita la cittadinanza a rimanere a casa e a limitare gli spostamenti solo a quelli effettivamente necessari e inderogabili così da non intralciare eventuali operazioni di soccorso. Domani 9 novembe in previsione dell'allerta meteo le scuole a Prato chiuderanno alle 15, niente lezioni neppure venerdì. Ogni dirigente scolastico comunicherà poi alle famiglie le modalità con cui verranno gestite le singole scuole. Gli istituti superiori se ci saranno le condizioni rientreranno sabato. Anche a Montemurlo il sindaco Calamai ha firmato l'ordinanza per la sospensione delle lezioni a partire però da domani mattina e fino a sabato compreso, quindi le lezioni riprenderanno lunedì mattina. A Poggio a Caiano , le scuole resteranno regolarmente aperte. A Vernio, Vaiano e Cantagallo le scuole dell' infanzia termineranno le lezioni alle 11,30, le primarie alle 12,30 e le medie alle 13,30. L'ammnistrazione deciderà domani in giornata se riaprire le scule venerdì. A differenza di quanto comunicato in prcedenza il Comune di Carmignano ha deciso l chiusura delle scuole per venerdì mentre ha disposto per la giornata di domani che gli alunni delle matere e delle primarie usciranno alle 13,3o e quellii delle medie alle 14,30.Il sindaco Biffoni ha predisposto anche che i cimiteri comunali, impianti sportivi all'aperto e area gioco Gioca Giò saranno chiusi dalle 16 di giovedì alle 24 di venerdì. Mentre le biblioteche, la scuola di musica Verdi, Officina Giovani, mercati settimanali e a filiera corta chiusi dalle 15 di giovedì alle 24 di venerdì. Musei chiusi dalle 15 di giovedì alle 17 di venerdì. Saranno rinviati gli spettacoli dal vivo presso teatri, club, sale concerti e discoteche dalle 15 di giovedì 9 alle 17 di venerdì 10 novembre. A Montemurlo sospensione fino a domenica 12 novembre di mercati rionali, mercatino di "Campagna amica" e di tutti i tipi di commercio ambulante e posteggi fuori mercato. Stesse predisposizioni anche per il cimitero comunale, parchi e giardini, impianti sportivi all'aperto.I cittadini che volessero cautelarsi e mettere al riparo le loro proprietà, non dovranno ritirare autonomamente i sacchi di sabbia come accaduto nei giorni scorsi: sarà la protezione civile, nelle prossime ore, a dare indicazioni sulle modalità di distribuzione.Tornando al dettaglio del meteo, domani, in particolare previste piogge nella seconda parte della giornata in estensione dalla costa verso l'interno. Dalla sera sono attesi anche temporali con cumulati medi intorno ai 20-30 mm sulle zone più occidentali e intorno ai 10-15 mm sull'interno. Cumulati massimi fino a 40-60 mm, sulle zone costiere e sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, fino a 20-30 mm altrove. Venerdì ancora instabile con possibili rovesci sparsi. Nella giornata di domani, si spiega infine, verrà aggiornata l'allerta per venerdì 10.ll Comune di Montemurlo intanto ha provveduto, attraverso interventi di somma urgenza, a ripristinare i collegamenti con le famiglie che erano rimaste isolate. Riaperta la via di Albiano e finalmente sono state raggiunte le famiglie che abitano in località Casa il Nebbia. Sul sito del Comune anche stata predisposta la modulistica per la raccolta delle richieste di risarcimento danni causati dall'alluvione sia da parte di privati cittadini che da aziende.Per la presentazione dei moduli ci si può rivolgere all'ufficio protocollo (piazza della Repubblica, 1 Montemurlo) dalle ore 8,30-13,30 oppure possono essere inviati per mail/pec protocollo@comune.montemurlo.po.it pec. Comune.montemurlo@postacert.toscana.it Il risarcimento dei danni è vincolato alle direttive che emaneranno la Regione Toscana e il governo. Il Comune di Montemurlo in questa fase sta raccogliendo le richieste che saranno istruite secondo le disposizioni regionali. Per informazioni si possono contattare i numeri 0574-558211 oppure 225 o 226 (finali)