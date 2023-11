13.11.2023 h 17:16 commenti

Nuova allerta meteo, codice giallo per il vento in Val di Bisenzio

Bollettino diramato dalla sala operativa della protezione civile toscana. L'allerta in vigore dalle 12 alla mezzanotte di martedì 14

Ancora un'allerta meteo diramata dalla sala operativa della protezione civile toscana. Stavolta si tratta di un codice giallo per il vento in vigore solo per la Val di Bisenzio dalle 12 alla mezzanotte di domani, martedì 14 novembre. L'allerta è stata emessa in virtù di previsioni che indicano raffiche di vento anche fino a 80 chilometri orari. Il pericolo riguarda la caduta di alberi, rami e tegole, la stabilità di ponteggi, verande, tensostrutture leggere. Meglio evitare attività all'aperto per l'arco di tempo in cui l'allerta è in vigore.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

