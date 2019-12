20.12.2019 h 15:52 commenti

Nuova allerta maltempo per pioggia e vento forte: il codice è arancione per rischio idrogeologico

Chiuse le piste ciclabili, gli impianti sportivi coperti da tensostrutture e i mercati all'aperto. La situazione si dovrebbe normalizzare domenica mattina. Già da oggi pomeriggio atteso un netto peggioramento

Netto peggioramento delle condizioni meteo già dalle prossime ore fino a domenica mattina. Secondo l'ultimo bollettino emesso dal Cfr della Regione, per il territorio di Prato è prevista allerta meteo arancione per forti temporali e gialla per il vento. Chiuse prudenzialmente le piste ciclabili. Il sindaco ha emesso anche ordinanze di chiusura per gli impianti sportivi coperti da tensostrutture o palloni e la chiusura dei mercati all'aperto in programma su tutto il territorio comunale. I provvedimenti saranno in vigore dalle 19 di oggi, venerdì 20 dicembre, fino alle 18 di sabato 21 dicembre salvo proroghe o cessazioni anticipate in base alle prossime allerte meteo emanate dal centro funzionale regionale.

In particolare il rischio “Idrogeologico-Idraulico” è di codice colore arancione dalle 17 di oggi, venerdì 20, fino alle 13 di domani, sabato 21 dicembre. Codice arancione anche per l'ultimo tratto dell’Ombrone Pistoiese. Codice giallo per rischio temporali forti dalla mezzanotte di oggi, fino alle 13 di domani. Codice giallo anche per rischio vento dalle 18 di oggi alla stessa ora di domani.

Già dal pomeriggio di oggi, secondo quanto comunica la Regione, è previsto un deciso peggioramento a partire dalle aree di Nord-Ovest in rapida estensione a tutta la regione e in particolar modo alle aree settentrionali (compreso quindi anche la zona “B”, che riguarda Prato). Le precipitazioni risulteranno diffuse; nel corso della serata sono probabili temporali, in alcuni casi di forte intensità. I cumulati al suolo durante gli eventi previsti potrebbero risultare intorno ai 20 mm sulle territorio del Comune di Prato, ma anche molto più alti in altre zone con conseguenze sui nostri fiumi.

Nel corso della prossima notte insisteranno ulteriori precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, diffuse su tutta la Toscana, anche in questo caso saranno possibili temporali a forte intensità. Le piogge dovrebbero tendere ad attenuarsi nel corso della mattina di domani a partire dalle aree di Nord-Ovest. Nel corso del pomeriggio di sabato però è previsto un ulteriore temporaneo miglioramento. In ogni caso i tecnici del Centro Funzionale, valutate le condizioni a seguire, prevedono quale tendenza un ulteriore nuovo peggioramento già dalla notte fra sabato e domenica.

I venti, già dal pomeriggio di oggi risulteranno in rapida intensificazione a carattere meridionale (da Sud-Est: venti di Scirocco) con raffiche fino a 70-90 Km/h possibili anche in zone collinari. In zone di pianura le raffiche dovrebbero non superare i 50-60 Km/h.

Dal tardo pomeriggio e nel corso della serata/notte si assisterà ad una ulteriore intensificazione dei venti con loro rotazione a Sud-Ovest (venti di Libeccio) con raffiche possibili fino a 100 Km/h sui crinali appenninici mentre sulle zone di pianura il Cfr prevede ancora raffiche fra i 50 ed i 60 Km/h.

L’intero Sistema di Protezione Civile cittadino ha già assunto il proprio livello di “attenzione.Tutti gli aggiornamenti sul sito della Protezione civile del Comune di Prato.