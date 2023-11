04.11.2023 h 15:04 commenti

Nuova allerta arancione per l'area pratese. Curcio (Protezione civile): "Possibili evacuazioni preventive"

Le previsioni indicano nuove precipitazioni a carattere di temporale dalla sera di oggi fino a domani mattina. L'allerta per rischio idraulico e idrogeologico riguarda la Toscana nord occidentale e centrale e tutta la costa

Nuova allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico dalle 20 di questa sera fino alle 15 di domani domenica 5 novembre su Toscana nord occidentale e centrale e tutta la costa. Lo riferisce il governatore Eugenio Giani: "Massima prudenza, il sistema regionale continua ad essere in stato di allerta" scrive sui social. e si prospetta la possibilità di evacuazioni preventive, come detto dal capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio: "C'è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi quindi dal pomeriggio fino a stanotte le condizioni peggioreranno. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone".

La conferma che le zone già colpite dall'alluvione di Montemurlo e di Prato potrebbero essere evacuate nella giornata di oggi se le condizione del tempo dovessero diventare critiche, è confermata dal prefetto di Prato Adriana Cogode che parla di allerta e non di allarme: "Dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario e questo è uno dei possibili. E' in corso un censimento della popolazione potenzialmente interessata, per poi decidere il piano e soprattutto i luoghi di accoglienza".

Tornando alle previsioni, dalla sera di oggi sono previste "precipitazioni sparse anche temporalesche, inizialmente sulla provincia di Massa-Carrara e Lucca in rapida estensione nel corso delle ore notturne al resto della regione, soprattutto alle zone interne. Miglioramento già nel corso della mattinata con cessazione delle precipitazioni sulle zone settentrionali e residui rovesci e temporali che si attarderanno sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo, dove potranno risultare anche intense e persistenti. Previste ancora raffiche fino a 100 km/h sull'Appennino e zone sottovento, fino a 80-90 km/h sulla costa centro-settentrionale e sull'Arcipelago, fino a 50-60 km/h sul resto della regione. Forti mareggiate sul litorale. Altezza dell'onda significativa fino a 4-5 metri".