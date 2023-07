24.07.2023 h 18:02 commenti

Nuoto sincronizzato, sul podio un'altra montemurlese: Aurora Ballotti

Aurora ha 15 anni e vive con la famiglia a Oste. La soddisfazione del sindaco e dell’assessore allo Sport:«Aurora è un vero orgoglio!»

Un’altra giovane montemurlese sale sul podio del nuoto sincronizzato. È Aurora Ballotti, classe 2008, atleta della società Azzurra Nuoto Prato, che lo scorso 15 luglio a Roma si è laureata campionessa italiana nella specialità di duo insieme alla compagna di squadra Margherita Santini. Le due hanno nuotato sulle note del “Lago dei cigni”, presentando una routine eccellente, quasi perfetta. La passione per questo sport richiede tantissime ore di allenamento, dedizione e un’amicizia indissolubile: sono state queste le carte vincenti per arrivare all’oro nel duo.

Aurora, inoltre nella specialità di solo si è aggiudicata la quinta posizione in campo Nazionale su ben 80 esercizi in gara. Insieme alle sue compagne strappa un settimo posto nella specialità di libero Combinato e una 12esima posizione con l’esercizio di squadra. Vanta inoltre una convocazione per una selezione in Nazionale categoria ragazze. Aurora pratica questo sport da tantissimi anni, fin da quando era piccolissima, vive a Oste con la famiglia e ora stanno arrivando tutti i risultati che la società Azzurra stava aspettando.

« Aurora è un vero orgoglio- dicono il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo Sport, Valentina Vespi - queste giovani atlete dimostrano di avere una straordinaria determinazione. Uno sport che richiede sacrificio e un impegno quotidiano. Siamo davvero felici di condividere con Aurora, la sua famiglia e la società sportiva, la gioia di questo successo».







