Nuoto sincronizzato, l’Azzurra conquista 7 medaglie ai campionati regionali estivi

A Livorno le giovani atlete vincono quattro ori, un argento e due bronzi. Ben cinque dei dieci esercizi presentati hanno ottenuto il pass per i campionati nazionali di luglio

Le sincronette pratesi dell’Azzurra tornano a casa con quattro ori, un argento e due bronzi ma soprattutto con cinque qualifiche ai campionati nazionali di luglio.

Domenica scorsa, 19 maggio, a Livorno le atlete della categoria Ragazze hanno presentato ben cinque esercizi in gara. Oro e qualificazione agli italiani per Giada Carlesi nel solo, per Giulia Carbone e Giada Carlesi nel duo e per il libero combinato di squadra. Le sincronette Barzocchi Matilde, Boscaino Letizia, Carbone Giulia, Carlesi Giada, Gecchele Bianca, Nieri Beatrice,Papaianni Vittoria, Romano Rebecca, Ruggiero Carlotta, Viviani Giada (riserve Gori Livia, Morra Martina, Zannoni Irene) presenteranno lo stesso esercizio anche al prossimo campionato regionale estivo del 23 giugno a Pontassieve, prima di prendere parte ai nazionali estivi di luglio. Molto soddisfatte dell’ottima prova delle ragazze le allenatrici Sabra Borselli e Marta Gori.

Anche nella categoria Esordienti A la società pratese ha presentato cinque esercizi. Nel solo, sia Asia Collesano che Caterina Frangini conquistano il pass per i campionati italiani, con la prima che riesce anche a vincere la medaglia di bronzo. Le due coppie del duo, Collesano-Magelli e Ciolini-Santini, ottengono rispettivamente un argento (e pass ai nazionali) e un bronzo. Il libero combinato vince l’oro anche nella categoria Esordienti A: Sara Ciolini, Asia Collesano, Caterina Frangini, Cristina Limberti, Margherita Madone, Ginevra Magelli, Vanessa Mustafai, Giada Paoletti, Costanza Piscicelli e Margherita Santini (riserve Matilde Baroni, Ilenia Boscaino, Alessia Faggi, Olivia Mazzoni ed Enya Vecchio) si aggiudicano il titolo di campionesse regionali.

“Siamo molto contente - dicono le allenatrici Flora Biancalani, Marta Gori e Charlotte Landini - Le nostre ragazze stanno dimostrando di aver voglia di migliorare e di raggiungere grandi obiettivi”.



