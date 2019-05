21.05.2019 h 13:37 commenti

Nuoto Master, tutto pronto per la 15ª edizione del Trofeo Sergio Faggi

La piscina di via Roma si prepara a ospitare due giorni di gare, con 45 società partecipanti e più di 600 nuotatori provenienti da tutta Italia

Alla piscina comunale di via Roma fervono i preparativi in vista del 15° Trofeo Sergio Faggi di sabato 25 e domenica 26 maggio. La manifestazione sportiva nazionale è inserita nel circuito del campionato di nuoto master Fin e prevede la partecipazione di 45 società sportive e 600 atleti provenienti da tutta Italia. L’evento è interamente curato dalla squadra del Csi Nuoto Prato, che sarà impegnata non solo a livello agonistico, ma anche nell’organizzazione del trofeo, per offrire una calorosa accoglienza alle squadre ospiti.

Lo scenario dell’evento sarà appunto la piscina comunale di via Roma, con vasca scoperta da 50 metri, 8 corsie e cronometraggio automatico. Unica nota stonata la mancanza dei blocchi di partenza omologati da una parte della vasca.

Le gare inizieranno sabato pomeriggio alle 14.30 e proseguiranno nella giornata di domenica, dalle 9.15 in poi. A seguire saranno premiate le squadre vincitrici del trofeo ma anche del campionato toscano 2018/19. Il Csi Nuoto Prato è risultato primo di categoria, così come i suoi atleti Giulia Malcotti (categoria master 30), Suelle Mannori (Master 35) e Sergio Puggelli (categoria master 70).

Per l’occasione è attesa la partecipazione della famiglia di Sergio Faggi, apprezzato uomo politico che ha dato tanto allo sport della città ed il cui impegno istituzionale vuol essere ricordato ed omaggiato con questa manifestazione. Saranno poi presenti anche il vicesindaco Simone Faggi e il presidente del Cgfs Francesco Panzera.

Il presidente del Csi Riccardo Sanesi, il direttore tecnico Sergio Puggelli e tutto il consiglio direttivo ringraziano vivamente il comitato provinciale del Csi ed invitano tutti coloro che volessero trascorrere un weekend all’insegna dello sport e del nuoto a partecipare al Trofeo Faggi.



