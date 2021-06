31.05.2021 h 19:20 commenti

Numeri ballerini per le iscrizioni alle scuole comunali: in forse la scelta di oltre seicento famiglie

Durante l'anno scolastico più di trecentocinquanta alunni sono rientrati in patria, ma potrebbero fare ritorno a Prato mentre duecentoquaranta che frequentano la scuola parentale non hanno ancora deciso in che modalità frequentare a partire da settembre

Non tornano i conti per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico alle scuole comunali: 365 studenti hanno fatto rientro in patria e potrebbero tornare finita l'emergenza sanitaria, 240 hanno scelto l'educazione parentale e quindi devono sostenere l'esame di idoneità per accedere alla classe successiva, oppure, in caso di bocciatura dovranno ripetere l'anno. A conti fatti sono oltre 600 studenti “ballerini” a cui si potrebbero aggiungere altri 150 che in media ogni anno arrivano a Prato per frequentare la scuola anche dopo l'inizio delle lezioni di settembre. Troppi per organizzare le classi tanto che l'assessore all'istruzione Ilaria Santi durante la commissione 5 richiesta dalla Lega per fare il punto sul prossimo anno scolastico, ha ammesso di essere molto preoccupata. “Con questi numeri è difficile pianificare le classi, un problema che si aggiunge alla mancanza cronica di insegnanti”. In commissione era presente anche Susanna Pizzuti responsabile dell'ufficio scolastico provinciale che, invece, ha dipinto un quadro a tinte più chiare: “Sono riuscita a ottenere classi con meno alunni, in media 24, proprio per la situazione particolare che viviamo. Non ci saranno problemi per chi arriverà in corso d'anno, forse non gli sarà garantito l'ingresso nella scuola scelta come prima opzione, ma sicuramente potrà frequentare. Non avremo neppure classi pollaio”. Resta invece aperto il problema degli organici, in tutta la provincia per ogni ordine e grado arriveranno solo dieci insegnanti, insufficienti a coprire le carenze storiche. “Appena arrivata – ha spiegato Pizzutti – ho subito presentato al sottosegretario e al ministro la situazione pratese, ora aspettiamo risposte anche se nel frattempo è cambiato il Governo”.

Il decreto sostegni bis prevde anche un capitolo a parte per quanto riguarda le assunzioni del personale: a breve verrà indetto il concorso a livello nazionale per 4mila docenti di scienze, mentre per altre 20mila cattedre ,con un'attenzione particolare al sostegno, si sta lavorando a un contratto di un anno e una prova finale propedeutica all'assunzione.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus