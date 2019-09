Il violento nubifragio che si è abbattuto su Prato (oltre 20 mm di pioggia al suolo in meno di mezzora) ha fatto scattare, poco dopo le 14 di oggi 23 settembre, il segnalatore di allarme per la presenza di acqua nella sede viaria dei sottopassi "Pratilia" e "Questura" lungo la declassata. Sono subito intervenute le pattuglie della polizia municipale e i tecnici del Sistema di Protezione Civile. Il semaforo rosso era attivo in entrambe le direzioni del sottopasso Pratilia e in direzione Pistoia per quello della Questura. Lungo tutta la declassata c'era acqua sulla sede stradale con il rischio dell'acqua-planning. La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 15.30, anche se la corsia verso Pistoia del sottopasso di Pratilia è rimasta chiusa fino alle 16.15.

Situazioni di modesto allagamento viario anche lungo via del Purgatorio, via di Gello e l’area della rotatoria della via Monnet. Problemi anche in via Sant'Antonio dove i tombini sono saltati e viene segnalata la sede stradale invasa dall'acqua. Le fognature lungo via Longobarda a Iolo sono entrate in pressione con sollevamento dei chiusini in centro strada.