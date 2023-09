18.09.2023 h 14:38 commenti

Nozze di brillanti per Bruno e Adriana: sempre insieme da quando si sono visti la prima volta nel 1944

La coppia di Tavola ha festeggiato i 75 anni di matrimonio insieme a tutta la famiglia. Le nozze furono celebrate in Duomo. Il ricordo del primo incontro: "Quando l'ho vista non le ho più levato gli occhi di dosso"

Hanno trascorso l'uno accanto all'altra gli ultimi 79 anni della loro vita, 75 dei quali da marito e moglie. Una lunga vita di coppia per Bruno Mammoli, 99 anni e Adriana Monti, 95 che hanno festeggiato sabato 6 settembre le nozze di brillanti insieme ai nipoti e ai bisnipoti.



Bruno e Adriana si sono conosciuti a Tavola, nel 1944, lei era giovanissima, e si sono sposati quattro anni dopo: lui aveva ventiquattro anni, e lei venti, professione "lanini" come dice anche l'atto di matrimonio.

"L'ho conosciuta in Tavola, dove l'era sfollata, nell'Aia di Tito - racconta Bruno - e quando l'ho vista non le ho più levato gli occhi di dosso. L'ho fatto il chiappo!".

Entrambi lucidi, ridono con i ricordi vividi di quel tempo. Dice Adriana "Gli ho voluto troppo bene. Ci siamo sposati in Duomo il 23 settembre del 1948 e s'avea tre carrozze!".

In Cattedrale Adriana venne accompagnata per la celebrazione delle 7.30 dal padre, Felter e dalla mamma Argenide; Bruno arrivò da Tavola con il babbo Vittorio e la mamma Etulia. Nomi e ricordi di un altro tempo. Dopo aver pronunciato il sì, sposi e familiari si spostarono per la colazione, com'era usanza, sopra Carmignano.

Sono passati 75 anni, e sono stati festeggiati dai parenti più stretti: erano in più di venti ad applaudirli in un giorno così emozionante.