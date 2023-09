05.09.2023 h 17:19 commenti

Novità per la Palla grossa, istituito il Premio fair play in memoria di Andrea Lastrucci

L'associazione 'Amici del fischietto', di cui Lastrucci era presidente, assegnerà il premio alla squadra che si distinguerà per rispetto delle regole, comportamento e correttezza. Lastrucci, morto tre anni fa, è stato un arbitro internazionale di calcio a 5 e da sempre vicino al mondo della Palla grossa

Un premio in più alla prossima edizione della Palla grossa. L'associazione 'Amici del fischietto' ha istituito il Premio fair play in memoria di Andrea Lastrucci, sessantenne imprenditore ed ex arbitro internazionale di calcio a 5 scomparso il 27 agosto 2020. Il premio, che consiste in una targa, sarà consegnato alla squadra che più delle altre si distinguerà nel rispetto delle regole, nel comportamento e nella correttezza. L'iniziativa è stata pensata per ricordare una figura molto amata nel mondo della Palla grossa a cui è sempre stato vicino grazie proprio ai suoi trascorsi di arbitro internazionale. Andrea Lastrucci era presidente e fondatore dell'associazione 'Amici del fischietto', oltre che istruttore di calcio a 5 prima per la Uefa e successivamente per la Fifa, e osservatore nel Fifa Futsal Championship dal 2004 al 2008. Di rilievo assoluto il suo palmares di arbitro internazionale di calcio a 5 chiamato a dirigere una finale mondiale, due finali europee, due Coppe intercontinentali, tre finali scudetto, tre finali di Coppa Italia e più di 200 gare di serie A e 140 gare internazionali.



Edizioni locali collegate: Prato

