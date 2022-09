26.09.2022 h 16:30 commenti

Novità per i pediatri sul territorio di Carmignano e Poggio a Caiano

Domani termina l’incarico provvisorio per la dottoressa Daniela Laino che diventa titolare della convenzione e prende il posto della pediatra Elisabetta Terlicher che va in pensione

Da domani martedì 27 settembre è prevista, nell’ambito dei Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, la cessazione dell’incarico provvisorio della dottoressa Daniela Laino, pediatra di libera scelta che subentra come titolare di convenzione alla collega Elisabetta Terlicher che va in pensione. Dal 1 ottobre l’incarico provvisorio sarà ricoperto dal dottor Marco Marinelli. I bambini assistiti saranno assegnati d’ufficio al dottor Marinelli che visiterà presso i seguenti ambulatori nei giorni ed orari indicati con prenotazione, anche con messaggio WhatsApp al numero 349 – 2196816: lunedì dalle 10 alle 13 in via Aldo Moro 18 a Poggio a Caiano; martedì dalle 16 alle 19 in via Monticello 7 a Poggetto; mercoledì dalle 16 alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II 35 a Carmignano; giovedì dalle 10 alle 13 e venerdì dalle 16 alle 19 in via Don Milani a 5 Seano. Da domani al 30 settembre, presso l’ambulatorio pediatrico del presidio di Poggio a Caiano in via Giotto n. 1, sarà presente la pediatra Giulia Papucci che può essere contattata anche telefonicamente al numero 366 – 8236887.

I genitori dei bambini assistiti dalla dottoressa Elisabetta Terlicher possono effettuare la scelta del nuovo pediatra on line da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l'App Toscana Salute. In alternativa, la nuova scelta può essere effettuata inviando il modulo di richiesta, disponibile sul sito web dell’Asl, compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.prato@uslcentro.toscana.it, o recandosi di persona al presidio territoriale di riferimento previo appuntamento.